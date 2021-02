E’ uscito lo scorso 4 febbraio il nuovo doppio singolo de La Municipàl La Terza Stagione Di Dark / Finisce Qui, prodotti da luovo e Artist First.

Si tratta del quarto capitolo del progetto Per resistere alle mode, caratterizzato dall’uscita di 5 doppi singoli rilasciati in digitale e in formato vinile 45 giri a tiratura limitata.

Un inizio 2021 importante per La Municipàl, che ha aperto il nuovo anno firmando la sigla di Magazzini Musicali, il programma televisivo dedicato alla musica in onda su Rai 2.

Ora, con l’uscita del nuovo doppio singolo La terza stagione di Dark / Finisce qui, continua il percorso di Per resistere alle mode, un tracciato che amplia il concetto di album e diventa viaggio interiore attraverso canzoni che mettono a nudo le tante anime, spesso contrastanti, del progetto musicale guidato da Carmine Tundo.

LA MUNICIPÀL LA TERZA STAGIONE DI DARK / FINISCE QUI

Così La Municipàl descrive La Terza Stagione Di Dark.

“Una pioggia incessante avvolge una storia d’amore che si rincorre negli anni come in un loop temporale, dove ogni fine diventa ciclicamente un nuovo inizio e la realtà spesso si mescola con la fantasia, con i desideri e con le frasi mai dette, lasciando aperte mille possibili strade parallele.”

Questo è, invece, Finisce Qui.

“La quiete dopo la tempesta, quel momento in cui capisci che il peggio è passato, che qualcosa è finito, ma ogni fine lascia sempre lo spazio per un nuovo inizio, un futuro da affrontare con occhi nuovi.”

Va così avanti il progetto dei doppi singoli prodotti da luovo e Artist First, che saranno poi raccolti in una speciale pubblicazione a completamento del percorso.

Al momento Carmine Tundo sta ottenendo grande consenso con Gran Riserva, album di debutto del suo nuovo progetto sotto il nome Diego Rivera.