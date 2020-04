Paolo Vallesi La Fuerza de la Vida ovvero la versione in spagnolo del celebre brano del cantautore diventa in Spagna il manifesto della rinascita nel periodo dell’emergenza Covid19.

Paolo Vallesi insieme a più di venticinque fra i maggiori artisti, musicisti spagnoli e latini, ha ricantato la versione in lingua spagnola del brano, ognuno dalla propria abitazione/studi.

La Fuerza de la Vida diventa così per la Spagna un inno al coraggio, alla speranza e un simbolo di rinascita che sottolinea la capacità di risollevarsi sempre, di saper superare le avversità e di lasciarsi guidare dalla stessa forza della vita.

Ecco le parole con cui Paolo ha commentato questa esperienza…

“Per me è motivo di orgoglio sapere che questo brano sia stato scelto da così tanti artisti spagnoli e latini come canzone manifesto di questo momento in Spagna.

Su specifica richiesta mi sono unito anch’io, ne è stato realizzato un video molto semplice e molto efficace, che testimonia una volontà di unione, di fratellanza, che si unisce alle tante storie di IG che hanno avuto questa canzone in sottofondo, e crea un ponte virtuale tra paesi e culture diverse che stanno vivendo purtroppo un periodo simile.

È la musica che unisce, è la musica che abbatte le barriere, è la musica che ci fa sentire meno soli ed appartenenti tutti allo stesso pianeta“.