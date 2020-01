Si scaldano i motori per il Kety Live Tour 2020 di Ketama126 che prenderà il via con un’esclusiva anteprima il 29 gennaio dal BrixtonJamm di Londra.

L’artista nel 2019 ha pubblicato l’album Kety (Qui la nostra videointervista di presentazione) e ha fatto un’interessante incursione nel pop collaborando con Max Pezzali in una nuova versione del brano In Questa Città.

Ketama126 ha presentato sui propri canali social la band che lo accompagnerà nel tour:

“Vi presento la mia nuova band : alla tastiera mio fratello dal giorno 0 Nino B alla tastiera e sul sequencer, mi ha accompagnato nella musica fin dal mio primo disco, è una delle persone che più mi capisce al mondo e che nel bene e nel male è sempre stato dalla mia parte.

Alla chitarra e a fare in modo che tutto suoni come deve suonare c’è Zollo, il miglior fonico che abbia conosciuto durante questi anni nonché una delle persona con la sensibilità musicale più potente del mondo, senza di lui sarebbe stato molto difficile oliare gli ingranaggi che permettono a questa macchina di correre forte.

Ultimo ma non meno importante è quel mostro di Nko alla batteria, senza di lui probabilmente non ci sarebbero state prove perché avrei ancora il braccio rotto come minimo, mesi fa mi ha salvato da dei buttafuori di un locale milanese che mi stavano portando nello stanzino per gonfiarmi e lui è stato l’unico con le palle di intervenire strattonandomi via e dandomi la possibilità di scappare.

INSIEME SIAMO LA PIU GRANDE ROCK BAND DEGLI ANNI 20: SIAMO I BLISTERZ biiiich!!!!”