Sarà pubblicato il 3 luglio da Sony Music il nuovo progetto discografico del rapper Ketama126 Kety Reborn. Si tratta di una nuova versione del fortunato album Kety (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

All’interno dell’album troverà spazio tutta la tracklist di Kety, ma anche 5 inediti e un remix.

Nell’album uscito il 18 ottobre 2019 sono contenuti i singoli Scacciacani (feat. Massimo Pericolo) e Love Bandana (feat. Tedua e Chris Nolan) certificati rispettivamente disco di platino e disco d’oro.

L’artista ha svelato l’uscita con un post sui social:

“Fuori il 3 luglio Kety Reborn: contiene tutta la tracklist di Kety più 5 inediti e un remix. Prossimamente svelerò feat e tracklist. Disponibile sia in cd che in vinile.”

KETAMA126 KETY REBORN

Il nuovo album di Ketama126 Kety Reborn sarà disponibile in digitale, ma anche in tre diverse versioni: 2 in cd e una in vinile.

Oltre alla normale versione in cd, si potrà trovare una edizione limitata che comprenderà anche una bandana (solo su Ibs.it). Sarà inoltre disponibile anche una speciale edizione autografata in doppio vinile in quantità limitata.

Kety Reborn darà la possibilità di chiudere un cerchio idealmente aperto lo scorso autunno. Kety ha messo infatti in risalto tutte le peculiarità di un artista che ha dimostrato di avere un’ecletticità tale da farlo muovere con disinvoltura tra diverse sfumature di un genere musicale così sfaccettato.