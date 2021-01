E’ uscito Baci di Giuda, il nuovo singolo di Kayler, rapper romano classe 1997. Il brano anticipa l’album d’esordio che vedrà la luce nel 2021. Un disco che segnerà l’apice di un percorso di crescita e in cui l’artista esaminerà, facendo riferimento alle proprie esperienze, le debolezze dell’animo umano sfruttando come metafora il concetto religioso dei peccati capitali.

Il testo del brano sviluppa il tema della lussuria e delle tentazioni a e, unito alla produzione musicale oscura di DOD e alle immagini del video diretto da Alessandro Saulli e ambientato in una chiesa abbandonata, crea un’atmosfera surreale…

“Ho scelto di iniziare questo cammino con un brano che rappresenta la lussuria. Nel video ci sono, appunto, molti riferimenti alla lussuria e al purgatorio dantesco, in cui tutte le anime sono in attesa del giudizio, e questo avviene tramite scene in cui si raffigura la seduzione, la morte e la rinascita (che si lega anche a questo 2020, una sorta di nuovo anno zero). Le immagini rappresentano la morte delle nostre anime lussuriose e vanitose e una rinascita più consapevole, legata a valori più alti, come gli affetti. Mi sono convinto che, per non ascoltare le tentazioni del ‘diavolo’, che poi presentano sempre il conto, bisogna fare affidamento alla famiglia, alle amicizie e alle passioni sane.”

KAYLER

Kayler, il cui vero nome è Flavio Laloni, inizia da adolescente a condividere canzoni attraverso Youtube e Facebook con lo pseudonimo di Rayd.

Nel 2012, ad appena 15 anni, raggiunge già un buon seguito.

Due anni dopo entra a far parte di un collettivo di artisti chiamato Xtremerecords. Successivamente sceglie di cambiare il suo nome d’arte da Rayd a Kayler, si chiude in studio per lavorare su nuova musica e inizia a pubblicare vari brani in esclusiva su YouTube.

A febbraio 2019, Sporco Dinero (feat. Boston George) è il suo primo singolo a uscire su tutti i digital store ed entra nella Viral 50 Italia di Spotify. Tre mesi dopo pubblica Rock & Roll (feat. Dat Boi Dee), a cui seguono Bla Bla Bla, C’era Una Volta, Felici E Contenti, Autopilota, Shut Up e Caos.