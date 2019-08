Jovanotti Jova Beach Party atterra per la data conclusiva a Linate!

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato in questo articolo della data che chiuderà l’incredibile Jova Beach Party, l’ultimo geniale tour di Jovanotti. il 21 settembre, ultimo giorno d’estate, il cantautore si esibirà all’Aeroporto di Linate, a Milano.

L’aeroporto, attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione, sarà trasformato nella base di lancio finale di quello che spiaggia dopo spiaggia è diventato un tour indimenticabile per molte delle centinaia di migliaia di persone che vi hanno assistito.

Il 21 settembre sarà una giornata unica con più di 8 ore di musica live nel prato, tra torre di controllo e pista di decollo.

Jovanotti Jova Beach Party si chiuderà così in una maniera unica e irripetibile in quanto, per una sola volta nella sua storia l’aeroporto del centro di Milano ospiterà un evento musicale prima della riapertura e del ritorno in attività.

L’evento finale, organizzato e prodotto da Trident come tutto il tour, nasce per la grandissima richiesta da parte del pubblico di una data che coprisse Piemonte, Lombardia e Liguria dopo l’annullamento del Jova Beach Party di Albenga dovuto alle mareggiate di luglio.

JOVANOTTI JOVA BEACH PARTY LINATE – ISTRUZIONI PER L’USO

I biglietti dell’unica tappa ligure il cui rimborso è già stato attivato dallo scorso lunedì, saranno infatti validi per questo ultimo appuntamento.

Per i bambini è previsto il biglietto gratuito con capienza limitata (per info è indispensabile scrivere alla mail milanojovabeachparty@tridentmusic.it e seguire tutte le indicazioni sul sito www.tridentmusic.it).

I biglietti dell’evento a Linate saranno disponibili dalle ore 10 di martedì 6 agosto anche cliccando sul link qui in basso. Prezzo unico 59,80 (52 euro + diritto di prevendita)

IL VIAGGIO DEL JOVA BEACH PARTY

6 luglio – Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia SOLD OUT

10 luglio – Rimini, Spiaggia Rimini Terme SOLD OUT

13 luglio – Castel Volturno, Spiaggia Lido di Fiore Flava Beach

16 luglio – Marina di Cerveteri, Lungomare dei navigatori etruschi SOLD OUT

20 luglio – Barletta, Lungomare Pietro Mennea SOLD OUT

23 luglio – Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

30 luglio – Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

3 agosto – Lido di Fermo, Lungomare Fermano SOLD OUT

7 agosto – Praia a mare, Lungomare Area Dino Beach

10 agosto – Roccella Ionica, Area Natura Village

13 agosto – Policoro, Torre Mozza-Acquarius- Marinagri

17 agosto – Vasto, Lungomare Duca degli Abruzzi SOLD OUT

20 agosto – Lido degli Estensi, Arenile-Porto Canale SOLD OUT

24 agosto – Plan de Corones, Cima 2275 metri SOLD OUT

28 agosto – Lignano Sabbiadoro Spiaggia Bell’Italia

31 agosto – Viareggio, Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

21 settembre- Volo JBP 2019- Ultima chiamata – Milano Linate

Ancora otto live in calendario quindi prima dell’appuntamento con il Jovanotti Jova Beach Party da Linate.