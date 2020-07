Jovanotti Caruso.

E’ uscito un nuovo brano per I Love My Radio. L’artista scelto è Jovanotti che ha scelto di reinterpretare Caruso, uno dei brani più iconici della carriera di Lucio Dalla. Per l’occasione sono state realizzate due versioni.

Jovanotti, fedele al suo stile, ha interpretato il brano in due versioni diverse tra loro, ma ugualmente emozionanti.

L’artista toscano ha coinvolto Cacao Mentale, una band di cumbia contemporanea e il Maestro Paolo Buonvino che ha curato l’arrangiamento, l’orchestrazione e diretto gli archi della Roma Sinfonietta.

Nella contemporanea versione con i Cacao Mental, Jovanotti propone un brano che mescola passato e futuro in un mix ancestrale.

Paolo Buonvino, uno dei più apprezzati compositori di colonne sonore e quest’anno anche Maestro Concertatore della Notte della Taranta (ne abbiamo parlato Qui), ha, invece, creato un arrangiamento dal sapore trionfale ed etereo.

JOVANOTTI CARUSO

Una difficile prova di maturità per Jovanotti, che ha ampiamente superato l’esame.

Caruso fu pubblicata da Lucio Dalla nell’album DallAmeriCaruso e fu composta dal cantautore a Sorrento, dove si trovava per caso.

Negli anni è stata interpretata da numerosi artisti. Le più famose rivisitazioni sono quelle di Luciano Pavarotti, Mina, Andrea Bocelli, Lara Fabian, Fiorella Mannoia, Il Volo, Gianna Nannini e Celine Dion.

Nel 2018 i Metallica omaggiarono il nostro paese proponendo una strana versione del brano durante il concerto all’Unipol Arena di Bologna.