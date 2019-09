Joe Bastianich: “Aka Joe” è l’album d’esordio tra rock, punk e funky

Uscirà a sorpresa il 20 settembre l’album d’esordio di Joe Bastianich Aka Joe. Un disco dalle sonorità estremamente variegate che affondano le radici nel rock newyorkese e inglese degli anni ’70, con sfumature di punk, country e funky, ma anche melodie attuali e un mood contemporaneo.

“La musica per me rappresenta l’espressione più pura, l’emozione più vicina al cuore. In questo disco ho raccolto l’essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni, amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. É la mia rivelazione più personale e inedita.”

Così Joe Bastianich presenta Aka Joe, in cui non si possono tralasciare riferimenti ai grandi dell’epoca come Led Zeppelin, David Bowie, The Ramones e i Rolling Stones.

Aka Joe è stato registrato a Los Angeles ed è un’ulteriore dimostrazione della poliedricità di un artista che il pubblico italiano ha conosciuto come esperto di cucina e ristorazione in numerosi programmi televisivi.

Recentemente Joe Bastianich è stato protagonista della serie di documentari On The Road, in cui ha girato per la penisola alla scoperta della musica e dei volti della tradizionale musica popolare italiana (Ne abbiamo parlato Qui).

Altra serie di documentari a cui Bastianich ha preso parte è Jack On Tour, il rockumentary che ha portato l’artista in viaggio tra i luoghi e le sonorità più iconici, tra passato e presente, della Music Highway del Tennesse e della Grande Mela.

Joe Bastianich dal 2017 è protagonista di una serie di concerti registrando il sold out in numerose serate. Durante questa esperienza ha presentato dal vivo le canzoni dell’album Aka Joe intervallate da racconti e degustazioni del vino della sua cantina di famiglia.

L’artista, che lo scorso anno fu oggetto di più di una polemica nella sua veste di giurato a Sanremo (Qui il nostro articolo) sarà uno dei volti noti della prima edizione di Amici Celebrities.

JOE BASTIANICH AKA JOE – TRACKLIST

L’uscita dell’album è stata preceduta dal singolo Joe Played Guitar, fuori dal 6 settembre. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Bennet Pimpinella.

L’originale cover dell’album è stata realizzata dal noto artista di strada Tvboy (Salvatore Benintende), esponente del movimento NeoPop.

Ecco la tracklist di Aka Joe

01. MAKE UP YOUR MIND

Cazzo, ti devi decidere. È arrivato il tuo momento

02. JOE PLAYED GUITAR

Ascoltala con attenzione, questa è la mia storia

03. BURN LIKE THE SUN

Mi hai nutrito ma ora mi stai facendo morire di fame

04. FOREVER (IS A LONG TIME)

Perché non sempre per sempre significa per sempre

05. TAKE ME DOWN

Ho il vento del deserto in testa

06. TWENTY SNOWFLAKES

Basta con la violenza delle armi da fuoco. In America e nel mondo

07. WHAT IS A MAN

Olivia, Ethan, Miles, questa è per voi

08. I’M COMING FOR YOU

Io il ruggito della leonessa l’ho ascoltato

09. NONNA (97 YEARS)

Nonna Erminia, per me la più forte di tutte. Per lei e per tutte le donne forti

10. WAR CRY

cit. “ War, what is it good for? Absolutely nothing. Say it again”

11. PREY ON PAIN

Perché l’amore fa male

12. WON’T SAY ANOTHER WORD

Senza saperlo sono diventato tuo prigioniero

Foto di Angelo Trani