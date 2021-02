Jessica Mazzoli Mille modi è il nuovo singolo. Sempre in bilico tra il ruolo di cantante e quelli di personaggio tv, dal Grande Fratello ai salotti di Barbara D’Urso, l’ex compagna di Morgan torna ora alla musica con un brano che vuole essere il proclama di una donna, madre finalmente libera.

Per la precisione libera dalle catene invisibili che una dipendenza dall’amore sa costruire intorno a noi. Fuori da questa prigione dorata Jessica si riscopre donna, forte e sicura di se, per nulla intimorita da una società “machista” e piena di stereotipi, che ancora oggi, nel 2021, vede la donna come il “sesso debole”.

Ecco come racconta la canzone Jessica Mazzoli:

“Mille modi è un brano nato un anno fa per sdrammatizzare e minimizzare in maniera ironica la mia sofferenza e tutta la dipendenza emotiva in un rapporto di coppia. Ho voluto usare questo modo di comunicare per dire che sebbene esistano “mille modi per morire”, l’amore non è sicuramente uno di questi!.

Io ho sofferto tanto per amore ma sono ancora viva! E come me ho visto tanti soffrire e riprendersi. È in qualche modo giusto fare quest’esperienza, in modo tale da trovare una propria dimensione, la consapevolezza di noi stessi è la sola arma che abbiamo!“.