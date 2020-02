J-Ax fa il concerto ReAle: nel 2020 live a Milano (prezzi e settori)

J-Ax continua il suo periodo ReAle.

A pochi giorni dall’uscita dell’album ReAle (guarda qui la video intervista), J-Ax annuncia il concerto al Forum di Assago il prossimo 19 settembre.

La notizia arriva sui social direttamente dalle pagine ufficiali del rapper.

È con grande orgoglio che vi annuncio il concerto Reale di Milano al Forum di Assago il prossimo 19 settembre. Sarà il miglior concerto della mia vita, ve lo prometto. E per questo voglio prendermi tutti i prossimi mesi per non deludervi. Questi anni sono stati incredibili. Ho superato le mie paure raggiungendo obiettivi che non avrei mai immaginato, mi hanno fottuto, ho abbracciato fratelli che pensavo di aver perso. Ho vissuto 10 anni di vita in 3. Il live al Forum sarà l’apice di tutto questo. E sarà anche il momento per me di fermarmi per respirare profondamente, ricaricarmi e rivederci più avanti.

Biglietti disponibili da domani alle 11

PS per gli Axolizzati più infottati: per un periodo limitato di tempo potrete ottenere il vostro biglietto a un prezzo speciale con la Early Bird Promotion!

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 11 di mercoledì 5 febbraio solo online, mentre arriveranno nei negozi dal 10 febbraio.

J-AX – REALE LIVE 2020 – PREZZI

Prezzi biglietti “EARLY BIRD”

(biglietti disponibili a questi prezzi per 30 gg dalla messa in vendita):

REAME ROSA (Parterre in piedi): € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita (Unico settore NON soggetto ad Early Bird)

REAME GIALLO (Tribuna numerata – Anello A): € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita

REAME AZZURRO (Tribuna Gold numerata – Anello B): € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita

REAME VIOLA (Anello B laterale numerato): € 30,50 + € 4,50 diritti di prevendita

REAME FUCSIA (Anello C numerato): € 26,10 + € 3,90 diritti di prevendita >

Prezzi biglietti “INTERI”

(in vendita al termine dei 30 gg Early Bird):

REAME ROSA (Parterre in piedi): € 32,00 + € 4,80 diritti di prevendita

REAME GIALLO (Tribuna numerata – Anello A): € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

REAME AZZURRO (Tribuna Gold numerata – Anello B): € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

REAME VIOLA (Anello B laterale numerato): € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

REAME FUCSIA (Anello C numerato): € 28,00 + € 4,20 diritti di prevendita

