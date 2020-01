J-Ax ReAle: curiosità e tracklist del nuovo album (conferenza stampa)

Mercoledì 22 gennaio si è tenuta a Milano la conferenza stampa di presentazione del nuovo album di J-Ax Reale.

Un album in cui il rapper milanese mischia due generazioni di artisti, da Max Pezzali, Paola Turci ed Enrico Ruggeri, fino alle scoperte televisive come Sergio Sylvestre e Luca Di Stefano.

J-Ax tiene subito a sottolineare che, nella sua carriera, ha avuto modo di collaborare con tanti artisti che possono dare una luce inaspettata alla canzone, ma anche soffocarla, esperienza che si ritiene fortunato di non aver mai vissuto.

Non si sente un cantante politico, anche se, come cittadino con un pulpito, deve dire la sua.

Il nuovo album di J-Ax ReAle esce il 24 gennaio 2020 a 5 anni di distanza da Il Bello d’esser Brutti e a tre da Comunisti col Rolex pubblicato insieme a Fedez.

La platea di blogger e giornalisti è stata invitata ad ascoltare in anteprima, presso la sede di Sony Music, alcuni brani dell’album che sono poi stati raccontati direttamente da J-Ax. Potrete leggere le sue parole che vi riportiamo in prima persona e vedere l’intervista che Simone Zani ha realizzato per noi subito dopo la conferenza stampa. CLICCA QUI

J-AX – REALE – PRE ASCOLTO

MAINSTREAM (LA SCALA SOCIALE DEL RAP)

TRACCIA 1

Mainstream dà una lettura ironica alla parabola della vita artistica di un cantante, compresi quelli che nascono sui social. Elenca i 20 punti che portano al successo.

Io sono al numero due.

Ed al numero 2 sei un artista a tutto tondo

il popolo ti ama ma la gente più alla moda ti dà contro

da giovane promessa a solito stronzo

Chi è al numero 1?

E quando sei al numero 1 vuol dire che sei morto.

BERETTA (FEAT. BOOMDABASH)

TRACCIA 4

Si tratta di un brano circoscritto al femminicidio che potrà portare a numerose polemiche. J-Ax lo racconta così:

Nella canzone racconto una storia che parla di femminicidio e finisce con la camionetta che porta via la donna mentre la folla le dà dell’assassina. Parlo della legittima difesa di una donna che subisce abusi da un uomo per anni e la questione non dovrebbe essere limitata a questo. Nel brano dico:

ma lei manco le sente,

le differenze tra le manette

e la fede al dito che aveva prima

Io non so se sia colpa della Beretta, ma concludo dicendo che ora

ma di sicuro non la picchierà più

Il possesso dell’arma è in una zona grigia, non so dire se sia giusto o sbagliato. Per dogma non sono contrario alla legittima difesa, ma la mia visione shifta in base a quello che succede. Nella canzone giustifico il gesto della signora.

Gli chiedono se pensa risponderà Matteo Salvini.

No, non penso che Salvini risponderà perché non sottolinea la sua narrativa. Lui mi dipinge come il comunista col Rolex che vive in un attico, anche se in realtà vivo in Piazzale Maciachini (nda periferia Nord di Milano). Mi aspetto piuttosto accuse dalla parte sinistroide.

PERICOLOSO (FEAT. CHADIA RODRIGUEZ)

TRACCIA 5

In questo brano ho voluto parlare di una cosa che mi ha molto interessato: la radicalizzazione della guerra tra i sessi che sta succedendo tra i social. Ho scoperto che c’è tutta una comunità (in forte crescita, si parla di milioni ogni anno) che sposa una filosofia che dice che non è vero che nella vita conta il carattere ed il saperci fare. Loro credono che sia tutto basato sul look, i soldi ed il saperci fare.

Gli Incel (si chiamano così questi gruppi) pensano che le donne siano agevolate nel mondo.

Volevo fare un pezzo dove una donna e un uomo pieno di misoginia litigassero. Ho fatto tante ricerche nei forum degli Incel, dei RedPill e dei BlackPill. Credo se ne sentirà parlare molto nei prossimi anni.

Queste persone sono convinte di venire automaticamente liquidate dai BluPill (tutti gli altri). Con queste convinzioni si sono radicalizzati, mentre sarebbe importante continuare a parlarsi.

I social hanno fatto nascere queste dinamiche e app come Tinder ci hanno resi come una mandria di bestiame. Il primo metch è fatto solo in base ad una foto, non per il carattere.

Sono finito in questo mondo e mi sono spaventato. In America se ne parla già da tempo e da noi ci sono comunità online molto attive.

Clicca continua per scoprire le altre canzoni del pre ascolto del nuovo album di J-Ax Reale.