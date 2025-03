Oscar e musica: tutti gli italiani che hanno vinto, ho sfiorato la vittoria, della statuetta più ambita del mondo

Italiani agli Oscar: i vincitori per la musica che hanno fatto la storia.

Nella notte appena passata si è svolta la cerimonia degli Oscar 2025, un’edizione in cui l’Italia, al contrario di anni passati, non è stata molto presente. L’unica candidatura, quella di Isabella Rossellini in Conclave nella categoria Miglior Attrice non protagonista, non ha visto la vittoria della diva. Il premio è stato vinto da Zoe Saldana per “Emilia Perez”.

In passato l’Italia ha avuto spesso un ruolo di primo piano nella storia degli Academy Awards, con una lunga serie di vittorie che hanno segnato il mondo del cinema. Il nostro Paese detiene il record di Oscar vinti per il Miglior film straniero (30 candidature e 14 statuetta conquistate). ma anche nel campo della musica gli italiani hanno lasciato un segno indelebile.

Gli italiani vincitori di un Oscar per la musica

L’Italia ha contribuito in modo significativo alla storia della musica cinematografica con compositori di fama mondiale. Ecco chi ha portato a casa la prestigiosa statuetta per la Miglior colonna sonora o Miglior canzone originale:

Nino Rota – Oscar per la colonna sonora di “Il Padrino – Parte II” (1975)

– Oscar per la colonna sonora di (1975) Giorgio Moroder – 3 Oscar per: “Fuga di mezzanotte” (1979 – Miglior colonna sonora), “Flashdance… What a Feeling” (1984 – Miglior canzone originale), “Take My Breath Away” (Top Gun) (1987 – Miglior canzone originale)



Ennio Morricone – Oscar alla carriera (2007) e Oscar per “The Hateful Eight” (2016 – Miglior colonna sonora)

– Oscar alla carriera (2007) e Oscar per (2016 – Miglior colonna sonora) Nicola Piovani – Oscar per “La vita è bella” (1999 – Miglior colonna sonora)

– Oscar per (1999 – Miglior colonna sonora) Dario Marianelli – Oscar per “Espiazione” (2008 – Miglior colonna sonora)

L’Oscar alla carriera a Ennio Morricone

Unico italiano a ricevere un Oscar alla carriera per la musica, Ennio Morricone ha influenzato generazioni di compositori con le sue colonne sonore memorabili. Dopo anni di candidature, ha finalmente ricevuto un Oscar competitivo nel 2016 per la colonna sonora di “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino.

Le nomination di Ennio Morricone prima della vittoria

1979 – Candidatura alla miglior colonna sonora per “I giorni del cielo”

– Candidatura alla miglior colonna sonora per 1987 – Candidatura alla miglior colonna sonora per “Mission”

– Candidatura alla miglior colonna sonora per 1988 – Candidatura alla miglior colonna sonora per “The Untouchables – Gli intoccabili”

– Candidatura alla miglior colonna sonora per 1992 – Candidatura alla miglior colonna sonora per “Bugsy”

– Candidatura alla miglior colonna sonora per 2001 – Candidatura alla miglior colonna sonora per “Malèna”

Laura Pausini e il record di “Io sì (Seen)”

Nessun cantante italiano ha mai vinto un Oscar ma ce ne è uno, anzi una, che si avvicinata molto… Laura Pausini.

Nel 2021 Laura Pausini ha scritto la storia diventando la prima artista italiana a ricevere una candidatura all’Oscar per una canzone originale. Io sì (Seen), tratto dal film “La vita davanti a sé”, il brano vanta questi risultati:

Uscito il 23 ottobre 2020 , ha ricevuto recentemente il disco d’oro dalla FIMI .

, ha ricevuto recentemente il . È la prima canzone non in lingua inglese a vincere un Golden Globe e un Satellite Award .

. È la prima canzone in italiano (e la decima non in lingua inglese) a essere nominata ai Premi Oscar.

Curiosità sugli italiani agli Oscar

L’Italia è il paese straniero con più Oscar vinti: con 30 candidature e 14 statuette vinte, il nostro Paese detiene il primato assoluto. Il primo Oscar italiano risale al 1947, quando Vittorio De Sica trionfò con “Sciuscià”, mentre l’ultimo è stato assegnato nel 2014 a Paolo Sorrentino per “La grande bellezza”.

Un’eredità musicale senza tempo

Dai capolavori di Morricone alle innovazioni elettroniche di Moroder, fino all’affermazione internazionale di Laura Pausini, gli italiani hanno dimostrato di saper lasciare il segno anche nel panorama musicale di Hollywood. Con una tradizione così forte, è solo questione di tempo prima che nuovi compositori italiani possano aggiungere il proprio nome a questa lista leggendaria.