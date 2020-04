In Copertina

PIERDAVIDE CARONE RACCONTA L’ALBUM “UNA CANZONE POP” DIECI ANNI DOPO. CAPITOLO 3 (VIDEO LIVE)

Si conclude il racconto degli esordi del cantautore scritto per noi dal cantautore stesso. .

Emergenza musica Covid... Spotify apre alle donazioni, Apple Music mette in vetrina gli hitmaker e YouTube... non pervenuta.

Le maggiori piattaforme di musica digitale lanciano il loro aiuto alla musica, ma è davvero un aiuto concreto?.

Amici Speciali: Irama, Random, Michele Bravi, Giordana... ecco il cast ufficiale

Saranno 12 i protagonisti del programma, cinque ballerini e 7 cantanti.

Primo Maggio 2020 svelato il cast definitivo da Ermal Meta a Fabi e con contributi di Vasco, Zucchero e Nannini

Si stanno delineando i dettagli del Concerto del primo Maggio 2020, svelati dal Direttore Artistico Massimo Bonelli in una conferenza stampa.

Anteprima Video: la rinascita nel nuovo singolo di Vanessa Grey “Dentro la tua radio”

Sarà disponibile dal primo maggio “Dentro la tua radio”, il nuovo singolo di Vanessa Grey, nota speaker di Radio Zeta. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

"Tutti i baci che volevo darti" di Icaro diventa un brano a supporto di un'importante campagna per gli anziani

Tutti i ricavi dalla vendite del brano, e non solo, saranno destinati all'acquisto di tablet per gli anziani delle RSA in modo che possano rimanere in contatto con i propri cari.

La Fuerza de la vida di Paolo Vallesi diventa un inno di speranza e rinascita per la spagna (audio e video)

Il cantautore ha reinciso a distanza, insieme a 25 star della musica spagnola e latina, la sua hit del 1992.

Covid-19 e la crisi del settore musicale: 10 proposte per salvare la musica in Italia

In dieci punti Le richieste al governo da parte delle principali associazioni che rappresentano l’intera filiera imprenditoriale della musica.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Caterina: "Questo disco mi ha aiutata a riconciliarmi con me stessa"

Dieci tracce che rivoluzionano e presentano il mondo musicale dell'artista a quattro anni da X Factor.

Videointervista a Giuseppe Anastasi: "Per scrivere le canzoni la mia vita non basta..."

E' uscito il nuovo singolo di Giuseppe Anastasi "Berlino". Ecco la nostra videointervista di presentazione del nuovo progetto artistico e.

BACKSTAGE - Intervista a Roberto Razzini: “Potremmo avere un mondo con una musica che non sarà all'altezza delle aspettative”

Intervista a Roberto Razzini, Amministratore Delegato di Warner Chappell Music Italiana, sulle difficoltà del settore musicale durante la fase di lookdown dovuto al Covid-19.

Videointervista a Ghemon: “So che devo portare le croci come ogni uomo”

Il 24 aprile è il giorno dell'uscita dell'album di Ghemon Scritto nelle Stelle, concentrato di positività e nuova consapevolezza del presente.

Videointervista a Carmen: "Cefalù è una delle mie più grandi vittorie!"

E' uscito il nuovo singolo di Carmen Cefalù, che segna un deciso cambio di rotta rispetto al passato. Ecco la videointervista di presentazione del progetto.

#ITALIANALLSTARS4LIFE oltre 50 artisti, da Baglioni all'Amoroso, uniti sulle note di "Ma il cielo è sempre più blu"

Il progetto, proposta dal direttore di Rockol, Franco Zanetti, è stato realizzato da Dardust con Takagi & Ketra.

Nasce Radioplayer Italia, l'app per ascoltare in streaming tutte le radio

Un'unica applicazione che permetterà, senza nessuna registrazione, di ascoltare le radio italiane .

X Factor 2020: i casting on line sono aperti fino al 20 giugno

Saranno aperti fino al 20 giugno i casting per X Factor 2020. Nel frattempo si rincorrono le voci su due giudici che potrebbero tornare dietro l'ambita scrivania.

Gianna Nannini: dal 1° maggio in radio con un singolo up tempo “Assenza” (testo e audio)

In attesa di vederla al concerto televisivo del Primo Maggio, Gianna Nannini renderà disponibile in radio il nuovo singolo "Assenza".

Après La Classe: la band salentina produce “La Vita è Meravigliosa” e coinvolge tanti amici

E' uscito "La Vita è Meravigliosa", il singolo solidale proposto dagli Après La Classe i cui proventi saranno devoluti alla Protezione Civile.

Zollo: una leggerezza consapevole nel nuovo singolo “Splash” feat. Ketama126

E' uscito "Splash", il nuovo singolo del producer e ingegnere del suono Zollo, che per l'occasione ha coinvolto l'amico Ketama126. Farà parte dell'album "Spermatozollo".

Mitch DJ: fuori “In alto la testa”, un inno all'Italia che non si arrende

Mitch Dj, voce di Radio 105 e Iena su Italia 1, ha coinvolto un gruppo di amici e ha ripubblicato “In alto la testa”, un inno al nostro paese che nonostante tutto va avanti.

Amici All Star diventa Amici Speciali e inizia a prendere forma il cast

Il programma vedrà in gara diversi talenti del canto e della danza, non necessariamente provenienti da Amici di Maria De Filippi.

Concerto Primo Maggio Roma 2020... parte del cast svelato attraverso un quiz emoji

Venti nomi del cast in un rebus. Eccoli svelati per voi dalla nostra redazione .

Giorgia: Buon Compleanno allo scricciolo tutt’occhi e voce… e che voce!

Per celebrare il compleanno di una delle voci più belle del panorama musicale italiano il nostro critico ha scelto 25 brani della sua discografia.

Covid-19 e la crisi del settore musicale: 10 proposte per salvare la musica in Italia

Live is all you need: oggi in diretta streaming un confronto sull'emergenza nel mondo dell'intrattenimento

AudioCoop, MEI e Rete dei Festival uniti nelle richieste di sostegno al Governo

Nuovi Eventi Musicali a rischio chiusura. Un appello a non tagliare i fondi

Carosello Records supporta i suoi artisti con scelte coraggiose

Chiamatenoi: il lavoratori dello spettacolo si re-inventano in emergenza

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 24 aprile

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 24 aprile

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

TESTO & ConTESTO: Anna, Bando... il Prof di latino entra nel mondo dei "giovani" (o ci prova)

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Ganoona: la frustrazione per un lavoro che ingabbia nel nuovo singolo “Bad Vibes”

Lucio Corsi: una suggestiva e originale storia del vento nel nuovo singolo “Trieste”

I Boschi Bruciano: fuori la rivisitazione rock del brano di Battisti “Insieme a te sto bene”

Anteprima Video: la rinascita nel nuovo singolo di Vanessa Grey “Dentro la tua radio”

Yosef: un beat di Michele Canova per il singolo d'esordio “Tevere”

Sid fuori il nuovo EP per Totally Imported, "Breve ma intenso"

Certificazioni FIMI settimana #17: il rap non si ferma mai con Salmo, tha Supreme, Shiva e Madame

Classifica Spotify Settimana #17: in testa Shiva, Mr. Rain e Ghali, ma Gaia...

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #17: Marracash, Shiva e Ghali ancora ai primi posti

Classifica Radio Earone Settimana #17: il rap al top! Marracash guida davanti a Ghali

Gli artisti più visualizzati su YouTube nell'ultimo anno. Guidano Eros Ramazzotti e Laura Pausini

Certificazioni FIMI settimana 16: quinto platino per Salmo. Tra i singoli Sanremesi platino a Gabbani

