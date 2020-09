Irama: “Crepe” è il nuovo singolo presentato live ai Seat Music Awards

Irama Crepe è il nuovo singolo del cantautore in arrivo in radio prossimamente e presentato live in anteprima ieri sera ai Seat Music Awards.

Filippo ha scelto quindi il brano che seguirà il grandissimo successo di Mediterranea, canzone che ha conquistato l’estate 2020 diventandone l’indiscussa hit insieme a Karaoke dei Boomdabash & Alessandra Amoroso.

Crepe è il brano che da il titolo al nuovo EP di Irama, progetto uscito due settimane fa e subito balzato al primo posto degli album più venduti in Italia.

IRAMA CREPE TESTO E AUDIO

Compositori: Andrea Debernardi / Giulio Nenna / Giuseppe Colonnelli / Filippo Maria Fanti / Naicok Nay Fuentes Perez

(Universal Music Publishing Group)

Di me che ti è rimasto?

Credo soltanto il non fidarti di un bugiardo

Di me, di me, ti sto chiamando

Ma non rispondi perché lui ce l’hai di fianco

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia

Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Ed il tuo odore non se ne va

Non te ne andare siamo a metà

Che se ti scopri non finirà

Ma se lo scopre poi finirà

Nella testa pensieri strani se mi tocchi con quelle mani

Poi mi dici che non lo ami con il culo sul suo Ferrari

Perché non mi stai guardando?

Tanto nessuno a parte noi lo capirà

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia

Irama, ma, ma, ma

Aspetti il sole sola con le luci spente

Quel fondotinta che non copre le tue scelte

Ma eravamo sempre, noi eravamo sempre

Legati come la strada ad un delinquente

Come te lo spiego?

Giuro me ne frego

Lo so che tuo padre preferisce quello scemo

Dice sarò sempre un delinquente coi segni sulla pelle

E non ci credo che farai a meno di me

Un pugno crea le crepe contro la parete

E non lo vedi che in lui non vedi me

Digli che tu eri mia, mia

Digli che tu eri mia, mia

Ed ora te ne vai con uno che un po’ mi assomiglia

Stanotte cerchi uno che un po’ mi assomiglia

Ma non è me

Hai lasciato le crepe in me contro la parete

Eh, eh

Uoh, oh

Irama, ma, ma, ma