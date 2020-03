iorestoacasa: artisti uniti (virtualmente) contro il Covid19

#iorestoacasa

Gli artisti italiani, in queste ore, si stanno mobilitando in vari modi contro il Corona Virus, detto anche Covid19.

Chi lancia iniziative social, chi canzoni e chi usa i mezzi di comunicazione per veicolare messaggi. Con l’hashtag #iorestoacasa che diventa virale.

Ecco cosa stanno dicendo.

L’articolo verrà aggiornato man mano che leggeremo sui social gli interventi degli artisti italiani.

MAX PEZZALI

Sono cresciuto dando per scontato il diritto alla libertà di movimento e di aggregazione: poter andare dove mi pare, con chi mi pare, quando mi pare.

Ma questa è una situazione nuova, non ricordo che sia mai accaduto niente di simile prima d’ora.

Non sono un esperto, di questa emergenza so quello che tutti vediamo alla televisione e che leggiamo sui giornali e in rete.

Credo che per fermare il contagio dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole stabilite dal nostro Governo su indicazione degli esperti, senza se e senza ma.

Sarà scomodo, sarà fastidioso, sarà complicato, ma prima reagiamo, prima ne usciamo.

GIULIANO SANGIORGI

Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe riportati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente… Cucino il ragù della domenica, fingo che sia tutto normale , come sempre.

Giro e rigiro quel sugo, che stella ama tanto. Smetto, lo faccio riposare e penso che ho del tempo per mettere nero su bianco i miei pensieri e, magari, ho il tempo pure di cantarli, prima di riprendere la cura del mio ragù.

Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me… per capire o per cercare almeno di farlo.

La musica, tante volte, mi ha aiutato a comprendere, a comprendermi.

Tante canzoni, quelle rimaste nel cassetto, ma vi assicuro, mi hanno aiutato tanto, anche senza essere pubblicate, senza essere dei successi.

Questa no, voglio dedicarvela, per annullare le distanze e per sentirvi in questa stanza tutti.

Torno al mio ragù e vi aspetto, aspetto che tutto torni a girare nel senso giusto come questo mio ragù, come questa mia canzone… Restiamo a casa

#iostoacasa

Su Instagram potete leggere il testo del brano e sentirlo.

FRANCESCO GABBANI

Martedì alle 16 Viceversa Live in diretta Instagram: un live casalingo in cui suonerà le canzoni del nuovo album.

