Instore 2020: il nuovo canale on demand per fruire gli eventi on line

E’ ora disponibile il canale on demand Instore 2020, che permetterà una nuova modalità di fruizione degli eventi on line.

La pandemia ha cambiato il modo di pianificare e di vivere la nostra quotidianità, oltre che cambiare il modello di business per la maggior parte delle aziende.

La struttura I-Musiclab, nata cinque anni fa da un’idea di Julian Borghesan e Alberto Rapetti, è diventata leader del mercato italiano nel settore Instore per il segmento discografico ed editoriale. E’ anche essere produttrice di contenuti per il mondo dell’entertainment.

La struttura in questi mesi ha dovuto fermarsi con le attività evento, ma ha lavorato per ripartire sul digitale, un mondo che un pubblico sempre più ampio ha imparato a conoscere e apprezzare durante il lockdown.

Utilizzando la tecnologia italiana Teyuto, nasce così Instore 2020, il nuovo canale VOD con il massimo della qualità in on demand e in diretta 4K.

Instore 2020 è un canale on demand sulla piattaforma video in modalità Saas (Software as a service). Permetterà di accedere alle dirette streaming e ai contenuti speciali tramite l’acquisto del bene che caratterizza il tipo di evento on line (es. cd o libro ) oppure tramite invito nel caso di evento/conferenze stampa.

Le dirette esclusive permettono anche l’interazione del fruitore, la creazione di contest e la partecipazione attiva.

La funzionalità di riproduzione video è alimentata da una solida rete CDN che garantisce la riproduzione continua in qualsiasi paese grazie allo streaming multi-bitrate/HLS e algoritmi smart. Tutto ciò per riuscire ad offrire sempre l’esperienza migliore in termine di qualità video, stabilità di collegamento e qualità audio.

Un team dedicato che si occupa del comparto produzione e del Customer Care è sempre pronto a risolvere qualsiasi esigenza lato cliente e lato fruitore, garantendo un’esperienza continuativa.

I-Musiclab è sempre attenta ai particolari e alle esigenze di artisti e management. Ha predisposto tre location/studio a Milano, Verona e Roma. Qui, quando sarà nuovamente possibile l’evento in presenza, si potranno realizzare le dirette dei meet&greet da studio, con un’intera produzione video/audio/luci e regia dedicata.

Foto di ExplorerBob da Pixabay