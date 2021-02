Sarà in radio da venerdì 12 febbraio il nuovo singolo di Inoki Ispirazione, in cui appare anche Noemi. Il singolo, estratto dall’album Medioego (Asian Fake / Sony Music Italy), rappresenta il volto poetico dell’evoluzione musicale del rapper.

Tengo a ringraziarla per la magia che ha portato con sè, davanti a una telecamera abbiamo provato a tradurla in immagini.”

Per questa canzone ci siamo fatti ispirare dai grandi classici di una cultura hip-hop che condividiamo, in testa avevamo Method Man e Mary J. Blige.

Sono molto felice che abbia scelto di partecipare a MEDIOEGO, regalando al disco una voce potente come quelle che sentivo nei dischi dei miei rapper americani preferiti degli anni ’90, gli stessi che ascoltava anche lei.

Così Inoki descrive il nuovo singolo, ora accompagnato anche da un videoclip diretto da Attilio Cusani in cui appaiono i due artisti.

Queste, invece, le parole di Noemi, che con Glicine sarà in gara al Festival di Sanremo 2021.

“Abbiamo scelto insieme la forza delle parole, quando per la prima volta siamo diventati complici lungo il percorso che ci ha fatto incontrare.

Condivido con Inoki la stessa passione per la Musica e un amore incondizionato per Soul e R&B.

É proprio l’unione delle nostre storie, così diverse all’apparenza, ad aver acceso l’ISPIRAZIONE.

Sono tornata bambina lavorando con Fabiano alla composizione del singolo, è stato un tuffo nel passato, tra quelle strade dell’hip-hop che ho sempre desiderato percorrere.

I giorni passavano veloci, tra prove e confronti, eppure ho imparato a (ri)scoprire me stessa. Non si smette mai di crescere…

Grazie Fabiano, collaborare con te è stata un’esperienza fantastica!”