Inigo: fuori il nuovo singolo “Mai per sempre” per... i cinici-romantici!

E’ uscito per Matilde Dischi Mai per sempre, il nuovo singolo del cantautore pugliese Inigo, diplomato al C.E.T. di Mogol come autore e compositore.

Il singolo arriva qualche mese di distanza da Lucio, il brano che racconta come i romantici e i nostalgici ascoltavano le canzoni di Lucio Battisti prima di Spotify (Ne abbiamo parlato Qui).

Mai per Sempre è stato definito dal cantautore come un brano per i cinici-romantici che non credono nel concetto del per sempre.

Il nuovo brano è il secondo tassello del progetto artistico iniziato lo scorso anno con l’etichetta indipendente Matilde Dischi. Attualmente è in lavorazione l’album che arriverà a poco più di due anni di distanza da Terzo disco d’esordio.

INIGO – MAI PER SEMPRE – IL TESTO

Testo e musica di Inigo Giancaspro

Avevamo una casa dove fare l’amore

io facevo la spesa e contavo le ore

avevamo la voglia di far crescere figli

ma a lavoro fai tardi e di notte sbadigli

non c’era tempo per pensare a che

sarebbe poi successo tra me e te

tra me e te, tra me e te…

Ti ho detto mai per sempre? Mi hai detto mai per sempre?

“Per sempre” è solo un attimo eterno tradotto in parole

ti ho detto stai per sempre, mi hai detto mai per sempre

è sempre stato un giorno alterno tra nuvole e sole, tra persone

sole

Ora abbiamo un biglietto per andarcene in viaggio

qualche giorno di ferie ed un po’ di coraggio

come quegli anni all’università

senza problemi di precarietà… libertà, libertà…

Ti ho detto mai per sempre? Mi hai detto mai per sempre?

“Per sempre” è solo un attimo eterno tradotto in parole

Mi hai detto stai per sempre, ti ho detto mai per sempre

è sempre stato un giorno alterno tra nuvole e sole, tra persone

sole

E nonostante non ci siamo detti

quelle parole siamo ancora stretti

e nonostante non ci siamo fatti

i complimenti per tutti questi anni

sembrano pochi ma saranno tanti

andiamo avanti…

Ti ho detto mai per sempre? Mi hai detto mai per sempre?

“Per sempre” è solo un attimo eterno tradotto in parole

ti ho detto stai per sempre, mi hai detto mai per sempre

è sempre stato un giorno alterno tra nuvole e sole, tra persone

sole