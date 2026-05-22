22 Maggio 2026
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22 Maggio 2026

Il Volo e Carlos Rivera, Cuerpo sin alma: la cover latina di Bella senz’anima di Cocciante

Il trio italiano collabora con la voce latina Carlos Rivera. la produzione è di Julio Reyes Copello

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Il Volo con Carlos Rivera sul palco dell'Auditorium Nacional di Città del Messico per Cuerpo sin alma
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È fuori dal 22 maggio 2026 Cuerpo sin alma, il nuovo singolo de Il Volo in collaborazione con Carlos Rivera, una delle voci più note della musica latina contemporanea. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Epic Records / Sony Music Italy, è una reinterpretazione in chiave italo-latina di Bella senz’anima, classico di Riccardo Cocciante del 1974.

Cuerpo sin alma: la versione italo-latina di Bella senz’anima di Cocciante

Cuerpo sin alma riprende uno dei brani più iconici del cantautorato italiano e lo riveste di un’identità nuova. La produzione porta la firma di Julio Reyes Copello, produttore, compositore e arrangiatore colombiano vincitore di più Grammy Award, che ha lavorato in passato con Plácido Domingo, Jennifer Lopez e Ricky Martin.

L’incontro tra Il Volo e Carlos Rivera punta sulla melodia e sul peso vocale, gli ingredienti che la tradizione italiana e quella latina condividono da decenni.

Il videoclip di Cuerpo sin alma girato all’Auditorium Nacional di Città del Messico

Il videoclip è diretto da Héctor González e prodotto da Alberto Montiel. Le riprese sono avvenute all’Auditorium Nacional di Città del Messico, in occasione del debutto del World Tour del trio.

Il taglio è cinematografico. Si alternano immagini in bianco e nero – le prove e la preparazione degli artisti – a sequenze a colori della performance live di Il Volo con Carlos Rivera. Una scelta visiva che accompagna l’intensità del brano e mette in evidenza la sintonia tra gli interpreti.

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