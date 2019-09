Il viaggio in Libano di Nina Zilli.

Nina Zilli si è sempre dimostrata attenta anche ad aspetti che vanno al di là della musica. L’artista si è distinta spesso per dichiarazioni anche forti a favore del futuro dell’umanità e contro ogni forma di pregiudizio o discriminazione.

Nell’ultimo periodo Nina Zilli si è recata in Libano e ha girato per Sky un documentario in cui presenta il progetto Back to the Future dedicato ai bambini siriani che, grazie il finanziamento del fondo fiduciario regionale MADAD della Unione Europea e al lavoro delle ong AVSI, Terre des Hommes Italia, Terre des Hommes Netherlands e War Child Holland, potranno tornare a scuola.

IL VIAGGIO IN LIBANO DI NINA ZILLI

La guerra in Siria è iniziata da otto e anni e ancora oggi milioni di bambini vedono negato il loro diritto all’istruzione e di conseguenza a un futuro dignitoso. I bimbi siriani rifugiati sono costretti a lavorare o, nel caso delle bambine, a sposarsi precocemente.

Nina Zilli è ambasciatrice di Terre des Hommes, una fondazione da sempre in prima linea per la protezione dell’infanzia. L’artista ha voluto conoscere da vicino e in prima persona questa realtà raccontandola poi nel docufilm Il viaggio in Libano di Nina Zilli – Il futuro dei bambini siriani che andrà in onda in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) il 19 settembre alle 20.45 e sarà poi disponibile su Sky On Demand.

La cantautrice è partita da Beirut verso il confine con la Siria per visitare campi profughi e villaggi dove vivono alcune famiglie rifugiate che i bombardamenti della guerra hanno lasciato senza casa, né mezzi con cui vivere.

Il documentario Il viaggio in Libano di Nina Zilli racconta emozioni, riflessioni, incontri, sorrisi e mostra i momenti di gioco con i piccoli che, grazie al progetto Back to the Future, potranno tornare a scuola.

“C’è un diritto, quello di sognare, che non può essere strappato a nessun piccolo, neanche in guerra. Il minimo che possiamo fare, in questo mondo complicato, è dare un futuro a bambini e adolescenti: tra le tante parti in causa, sono loro gli unici senza peccato.”

Queste le parole di Nina Zilli.