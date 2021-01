Il Tre: in attesa del nuovo album annunciate due date live a Milano e Roma

Il prossimo 19 febbraio uscirà Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo, l’album d’esordio de Il Tre, artista che grazie al singolo Te Lo Prometto ha conquistato il disco di platino. Il cantautore e rapper sarà protagonista di due date live in programma il prossimo autunno.

Il Tre, romano nato nel 1997 in cui vero nome è Guido Senia, ha esordito nella musica nel 2016 grazie alla vittoria del contest One Shot Game. Nel 2018, invece, ha pubblicato il primo singolo ufficiale Bella Guido che entra nella Top Viral di Spotify.

Dopo aver firmato per Atlantic Records / Warner Music dove pubblica prima L’importante, poi la street hit Cracovia Pt. 3 (certificato Oro), Le vostre madri, Fight e Te lo prometto, che ha conquistato un disco di Platino.

Nelle scorse settimane è uscito il nuovo singolo Pioggia subito nella Top 10 di Spotify e con un video in tendenza su YouTube.

IL TRE – LE DUE DATE LIVE

Annunciate ora due date del Tour Club 2021 de Il Tre, prodotte e distribuite da Vivo Concerti.

Il Tre si esibirà per la prima volta con il suo nuovo album a Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico. I biglietti saranno disponibili su ticketone.it mercoledì 27 gennaio dalle ore 11:00 e da lunedì 1 febbraio dalle ore 11.00 presso i rivenditori autorizzati.

Sabato 11 dicembre 2021- MILANO @Fabrique

Sabato 18 dicembre 2021 – ROMA @Atlantico Live

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del disco Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo.

L’album sarà disponibile in vari formati, oltre alla versione standard fisica e digitale, verrà venduto anche autografato, in una speciale edizione per Amazon con cd e T-shirt, un’altra con cd e un evento Italian Graffiti su LiveNow e Q&A e in formato vinile numerato con poster e dedica.

