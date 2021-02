Il Tre Il tuo nome è il nuovo singolo in uscita oggi, venerdì 19 febbraio, in concomitanza con il rilascio dell’album di debutto Ali.

Il titolo per esteso del disco è ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo. IL TRE (nome d’arte di Guido Senia), romano, classe ’97 da Te lo prometto, singolo certificato Platino per le vendite, Il Tre nelle sue canzoni ha sempre affrontato temi quali l’importanza per le piccole cose, l’attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.

Il nuovo singolo, Il Tuo nome, un brano dal beat quasi dance, prodotto da Tom Beaver. Un brano molto personale, intimo, diverso dagli altri, una canzone d’amore non rivolta solo a una lei ma in generale.

Il video vede alla regia Ludovico di Martino e ha l’intento di rafforzare ancora di più il messaggio dell’album ALI: il coraggio di provarci sempre senza aver paura di sbagliare e senza il timore di sentirsi diversi.

L’album è disponibile in vari formati, oltre alla versione standard fisica e digitale, verrà venduto anche autografato, in una speciale edizione per Amazon con cd e T-shirt, un’altra con cd e un evento “Italian Graffiti” su LiveNow e Q&A e in formato vinile numerato con poster e dedica.

ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo, prodotto da BVRGER, Tom Beaver e Sine, contiene 15 brani con varie collaborazioni: da Clementino a Emis Killa, a Mostro, Nayt e Vegas Jones.

Questa è la tracklist:

1. PER CHI NON HA UN POSTO IN QUESTO MONDO

2. IL TUO NOME

3. APOLLO 13 feat. Vegas Jones

4. TEGOLE

5. IO NON SONO COME TE

6. PIOGGIA

7. GRATTACIELI

8. BEETHOVEN feat. Mostro

9. FARFALLA

10. FIGHT! feat Nayt

11. SOGNI E INCUBI feat. Clementino

12. CRACOVIA, Pt. 3

13. AMERICA feat. Emis Killa

14. OLTRE

15. TE LO PROMETTO

Il Tre si esibirà per la prima volta con il suo nuovo album in due appuntamenti live prodotti e distribuiti da Vivo Concerti: a Milano il prossimo 11 dicembre al Fabrique e a Roma il 18 dicembre all’Atlantico.

Il Tre Il tuo nome testo e audio

(Di Desa – Flavio De Carolis – Il Tre – Tom Beaver)

Quante volte ho lasciato che tu

ti prendessi un po’ gioco di me

ma tra le mani non avevo nulla

ma i castelli nascono dal niente

e parlami come se fossi l’ultimo

a credere in quello che siamo

poi strappami le mie ansie

anche se sai che mi sento così stupido

quando mi lasci a guardare

ho bisogno di te subito

vieni e guardami le spalle

so che fai finta di niente ma

dalla testa tua non puoi scappare

non esiste alcuna regola

che insieme non si può cancellare

Rimango fermo a guardarti per ore

cammini senza voltarti indietro

sento dolore se fanno il tuo nome

come un coltello che mi entra dentro

e mi rimane lì

E nella testa ho mille muri da abbattere

mille dubbi da abbattere

come quando entravo a casa e mi dicevo non piangere

trattenevo le lacrime

le versavo su pagine

un essere diverso è solo un essere fragile

trattami come una specie estinta

come fa una volpe a diventare una pelliccia

so soltanto che ci prenderemo la rivincita

in una notte limpida

io mica l’ho scritta l’ho dipinta

Tu non puoi capire cosa provo dentro

pensi che sia tutto rose e fiori come un rododendro

io sento solamente un rogo dentro

le fiamme nei miei occhi fanno parte dell’incendio

portami con te pure se andrò all’inferno

e mentre camminiamo non guardarti dietro

sento sanguinare scusa se mi fermo

e mentre te ne vai io

Rimango fermo a guardarti per ore

cammini senza voltarti indietro

sento dolore se fanno il tuo nome

come un coltello che mi entra dentro

e mi rimane lì

Sul mio viso sai leggere tu

nessun altro qua sa decifrarmi

forse ieri mi hai visto in tv

e mi sentivo così stupido

sapevo che mi guardava

poi ti avrei chiamato subito

per dirti che

per dirti che

Rimango fermo a guardarti per ore

cammini senza voltarti indietro

sento dolore se fanno il tuo nome

come un coltello che mi entra dentro

e mi rimane lì