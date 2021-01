Sono passati più di dieci anni dalla partecipazione di Davide Flauto ad Amici di Maria De Filippi. Ora, a più di due anni dalla pubblicazione dell’album Borderline, Davide torna con Lei o lui.

La storia di Davide Flauto nel talent show di Canale 5 è stata tra le più strane. Allievo prediletto del produttore di fama internazionale, Charlie Rapino, nell’annata 2009/2010, il ragazzo arrivò fino alla fase del serale. Poi comparve una semplice schermata nera che spiegava che per motivi di salute il ragazzo aveva dovuto abbandonare il programma.

Solo in seguito si venne a sapere che la causa era un forte malessere psicologico diventato anche fisico, causato in parte anche dalla troppa pressione vissuta nel programma dove, spesso e volentieri, era oggetto delle critiche più dure.

Oggi Davide ha 32 anni ed è padre di una bambina, Elodie, e torna a più di dieci anni da Amici con un nuovo singolo, Lei o lui, brano che viene presentato come la necessità di abbracciare la libertà d’espressione manifestando il coraggio di essere ciò che si vuole

La canzone è nata a febbraio 2020 da un’idea di Davide Flauto e Alessandro Coma (ALECOMA) ed è figlia della voglia di dire qualcosa dopo un lungo periodo di silenzio.

Si presenta come un brano dal sound elegante ma, al tempo stesso, con richiami elettronici e rock. Il tema della canzone ruota attorno al vivere in un mondo che va veloce, caotico e in spesso capita, forse per noia, di giudicare liberamente gli altri per i loro gusti (soprattutto sessuali), le loro scelte, i loro stili e non si pensa, forse per difetto di empatia, a quanto male si possa infliggere.

Lei o Lui è un dialogo diretto col proprio carnefice, nel quale vengono raccontati in modo descrittivo il disagio psicologico, le sensazioni e la rabbia che il soggetto vive. Uno “split” di personalità multiple che intervengono dal corpo di un unico soggetto, come fosse una crisi d’identità dovuta allo stress del giudizio distruttivo.

Testo e melodia sono di Davide Flauto mentre musica e arrangiamento sono di Alessandro Coma. Il brano è accompagnato da un video diretto da Luca Pinotti.