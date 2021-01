E’ uscito il nuovo singolo di Icy Subzero Ninna Narcos #Lettera 1 (Elektra Records / Warner Music Italy), che anticipa l’Ep che vedrà la luce nelle prossime settimane.

Icy SubZero è giovane rapper del roster MK3 di cui fanno parte anche Achille Lauro e Boss Doms e torna dopo un 2020 in cui ha pubblicato i singoli Diabolika e Baby Tu (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Nel nuovo singolo Icy ripercorre, su un beat dal sapore RnB, la storia tormentata con una ragazza bella e capricciosa, raccontata attraverso simboli e sonorità perfettamente in linea con l’immaginario trap di oggi.

“‘Non puoi essere vivo se non hai peccato’ è la lezione che ho imparato in questi anni: tutto ha un prezzo. Nel testo cito marchi di lusso e una ragazza troppo viziata che in fondo non amavo davvero. Ninna Narcos #Lettera 1 è solo la prima parte del processo evolutivo di Icy SubZero.”