Icy Subzero e Clara, i due giovani talenti si uniscono nel nuovo singolo “Ghetto Love”

Per la prima volta insieme, i due giovani talenti Icy Subzero e Clara annunciano “Ghetto Love” (Columbia Records / Sony Music Italy), in uscita il prossimo venerdì 31 maggio. Il brano è pronto per diventare una potente hit che ci accompagnerà per tutta l’estate.

ICY SUBZERO E CLARA, “GHETTO LOVE”

Icy Subzero è uno dei rapper più amati della nuova generazione, con uno stile ben riconoscibile e che ha già collezionato in breve tempo milioni di stream. Clara, invece, è stata una delle voci rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Diamanti grezzi“.

Il brano – che ci accompagna direttamente “nel ghetto” – presenta sonorità urban con un beat incalzante, il tutto accompagnato dalle rime taglienti di Icy Subzero e la voce più pop di Clara. “Ghetto love” è prodotta da Zef, Ayden Lau e Thuke.

Nel complesso, risulta essere un banger energico che non esce più dalla testa: è il pezzo perfetto da ascoltare in macchina a tutto volume. Perfetto, quindi, anche per le notti d’estate dove è impossibile non scatenarsi.

Sulla collaborazione, Icy Subzero racconta: «È la prima volta che mi trovo a collaborare con un’artista donna e mi sono trovato benissimo. Clara ha un carattere forte ed è come se ci fossimo bilanciati nel creare questo pezzo, anche in studio c’è stata una bella sinergia. È stata un’esperienza nuova ma il brano è comunque fedele a quello che ho fatto finora, con una vena pop portata da Clara».

Anche Clara racconta la sua esperienza con il collega: «Con Icy c’era una bellissima sinergia anche in studio. Pur essendo diversi avevamo la stessa visione artistica su questo brano. Volevamo creare un brano leggero ma con una sfumatura dark e “Ghetto love” è questo».

ICY SUBZERO E CLARA, “GHETTO LOVE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il significato del brano è in arrivo.

ICY SUBZERO E CLARA, “GHETTO LOVE”: TESTO DEL BRANO

Alcuni giorni fa, sia Icy Subzero sia Clara hanno spoilerato una parte di brano attraverso i loro profili TikTok.

Il testo completo del brano sarà disponibile da venerdì 31 maggio.

Non me ne fotte mentre vado via

su un mezzo nero non ti credo

anche stanotte cercami nel ghetto, love

ghetto, love

ghetto ye

Io ti rivedo se guardo indietro

strappo il cielo

non me ne fotte se sono nel tuo libro nero

non ti credo

anche stanotte cercami nel ghetto, love

ghetto, love