I Sensi Vietati: “Cocktail” parla di un legame sentimentale imprevedibile

Cocktail è il nuovo singolo di Federica Rasicci, in arte I Sensi Vietati. Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming, è in rotazione radiofonica dal 5 febbraio 2021. Su YouTube si può vedere il videoclip ufficiale del brano.

La canzone allude ad un legame sentimentale intricato, o meglio, imprevedibile. Cocktail si basa sulla metafora di un ipotetico drink concepito a partire da ingredienti eterogenei, ma non per questo incompatibili tra loro.





A proposito di Cocktail, Federica Rasicci dice: “Oserei definire il mio brano come la continuità che risiede nell’interruzione; l’incontro scaturito inaspettatamente da una distanza o una miscela di alti e bassi colti nell’atto di comunicare. Quel che so dire con più certezza è che Cocktail prende le distanze dai miei lavori precedenti, non soltanto da un punto di vista tecnico ma soprattutto da quello progettuale”.

L’artista ha creato il progetto cantautorale I Sensi Vietati nel gennaio del 2018. Nel febbraio 2019 ha esordito con l’EP Carbone, prodotto da I&I studio. Al disco hanno fatto seguito i singoli Spigoli (2019) e Sottosopra (2020).

Il nuovo singolo Cocktail è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Andrea D’Amico. Il video vede per protagonisti due giovani intenti ad evitarsi vicendevolmente. I vari frames della clip si saldano tra loro attraverso le immagini di un drink. Quest’ultimo simboleggia le differenze caratteriali esistenti tra i due, quelle differenze che a volte uniscono e altre volte separano. Solo alla fine del filmato si saprà se i ragazzi si incontreranno oppure no. Ecco qui di seguito il videoclip.

I Sensi Vietati – Cocktail – Video

Per conoscere meglio I Sensi Vietati, potete visitare la pagina Facebook o il profilo Instagram.