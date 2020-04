i Pinguini Tattici Nucleari lanciano il nuovo singolo “Ridere”

Pinguini Tattici Nucleari Ridere è il nuovo singolo della band che entrerà in rotazione radiofonica dal 17 aprile.

Ridere è estratto dall’album Fuori dall’Hype Ringo Starr (Sony Music), album già certificato disco d’oro ed ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti.

Il lancio dell’atteso nuovo singolo arriva dopo il successo di Ringo Starr, singolo già certificato disco di platino, brano che ha permesso ai Pinguini Tattici Nucleari di piazzarsi al terzo posto al Festival di Sanremo 2020.

Ridere è un pop nostalgico, che rende omaggio a tutte le piccole e grandi cose che continuano ad esistere anche dopo la fine di una relazione.

Il nuovo singolo racconta l’ironica, spiazzante sensazione di diventare degli sconosciuti dopo aver condiviso le emozioni più belle.

In Ridere si parla delle amicizie in comune, i luoghi dove si immaginava il futuro insieme, le abitudini ed i piccoli riti.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI RIDERE testo

Ed un po’ mi fa ridere

se penso che ora c’è li un altro che ti uccide i ragni al posto mio

ma ci dovrò convivere

Maledetto cuore che ti sciogli ogni volta che dico addio

mia mamma e la tua fanno

ancora zumba insieme

e a volte forse parlano un po’ male di noi

sai già come finisce

che poi io mi emoziono

e invece tu ti annoi

Però tu fammi una promessa

che un giorno quando sarai persa

ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi

Alle giornate al mare,

a tutte le mie pare

alle cucine che non abbiamo potuto comprare

alle mie guerre perse

alle tue paci finte

a tutte le carezze

che forse erano spinte

Giuro che un po’ mi fa ridere

E ti cantavo Fix You

per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia

Ed ora sono solo un tizio

che se lo incontri dalla strada gli fai un cenno di saluto e via

E non ho voglia di cambiarmi,

uscire a socializzare

per stasera voglio essere una nave in fondo al mare

sei stata come Tiger

non mi mancava niente

e poi dentro mi hai distrutto

perchè mi sono accorto che mi mancava tutto

Però tu fammi una promessa

che un giorno quando sarai persa

ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi

alle giornate al mare

a tutte le mie pare

alle cucine che non abbiamo potuto comprare

lo shampoo all’albicocca

i tuoi capelli in bocca

alla tua testa dura

all’ansia e alla paura

giuro che un po’ mi fa ridere

Però tu fammi una promessa,

che un giorno quando sarai vecchia

racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi

Le cene da tua mamma,

la nostra prima canna

la carbonara a Londra quando ci hanno messo la panna

i tuoi occhi, i tuoi nei

che non sono più i miei

ma alla fine ti giuro che lo rifarei

che lo rifarei