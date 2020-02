I Pinguini Tattici Nucleari adottano 100 Pinguini Imperatori con WWF

Pinguini Tattici Nucleari – Sanremo 2020

Da oggi in Antartide ci sono 100 pinguini imperatore che portano i nomi di stelle della musica italiana e che ora non sono più in pericolo. Tutto questo grazie ai Pinguini Tattici Nucleari.

WWF ITALIA E PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Da sempre sensibili alle tematiche ambientali, hanno scelto di mettere a disposizione visibilità e attenzioni per sensibilizzare il pubblico su un tema così importante e attuale.

Tramite WWF Italia i ragazzi hanno adottato 100 pinguini imperatore in Antartide per regalarli ai compagni di viaggio dell’avventura sanremese, un gesto simbolico per contribuire a proteggere una specie ad alto rischio di estinzione.

I certificati di adozione, in cui ogni pinguino adottato porta il nome del suo nuovo “genitore” sono stati consegnati agli artisti in gara, generando momenti indimenticabili di stupore e meraviglia.

In Antartide si contano poco meno di 50 colonie di pinguini imperatore, composte da circa 270-350.000 individui.

Alcune colonie di pinguino imperatore si sono dimezzate negli ultimi 30 anni, a causa della scomparsa di circa il 60% della banchina di ghiaccio dove vivono le colonie.

Con l’attuale trend di aumento della temperatura globale si teme per la sopravvivenza di questa specie nel prossimo futuro.

Il rischio di estinzione per il pinguino imperatore è alto ed i fondi raccolti con le adozioni saranno utilizzati da WWF Italia per la creazione di una rete di aree marine protette, di progetti di pesca sostenibile e per la lotta costante alla riduzione dei cambiamenti climatici.

Prosegue l’impegno con WWF Italia, iniziato in occasione del lancio dell’album Fuori dall’hype con un’iniziativa dedicata ai fan, ad ogni pinguino adottato il gruppo regalava biglietti per i live.

Il pinguino, creatura tenera, simpatica e un po’ imbranata è infatti l’animale-feticcio dei Pinguini Tattici Nucleari.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – SANREMO 2020 E NUOVO ALBUM

La band era in gara al Festival di Sanremo 2020 con il brano Ringo Starr, che da due giorni è in vetta alla classifica dei brani più ascoltati su Spotify.

I Pinguini Tattici Nucleari sono in procinto di debuttare con uno straordinario tour nei palazzetti con il primo appuntamento già sold out al Forum di Assago (leggi qui tutte le date).

Da ieri è disponibile il nuovo progetto discografico dei Pinguini Tattici Nucleari, il repack di FUORI DALL’HYPE RINGO STARR (Sony Music).

Oltre alle 10 tracce di Fuori dall’hype, l’album uscito per Sony Music il 5 aprile 2019, il disco contiene le nuove versioni di Irene e di Cancelleria, riarrangiate e rimasterizzate, e tre brani totalmente inediti: Ringo Starr, Bergamo e Ridere, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.