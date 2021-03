Maneskin Live in arrivo a fine anno per la band vincitrice del 71esimo Festival di Sanremo. Due appuntamenti nei grandi palazzetti che sono stati annunciati prima della vittoria nella kermesse e che, dopo questo evento, non abbiamo dubbi si moltiplicheranno molto presto.

Mentre Zitti e buoni, la canzone presentata a Sanremo 2021, ottiene successo in radio e nello streaming c’è grande attesa per il nuovo album dei Maneskin, Teatro d’ira – Vol. I, in uscita il 19 marzo.





Maneskin Live

Sono due gli appuntamenti in cui la band presenterà il nuovo album: Martedì 14 dicembre 2021 a Roma nel Palazzo dello Sport e Sabato 18 dicembre 2021 ad Assago (MI) nel Mediolanum Forum. Due eventi organizzati da Vivo Concerti.

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 8 marzo 2021. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di > biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

