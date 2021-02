Maneskin nuovo album. In occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 la band rivelazione delle ultime edizioni di X Factor è pronta a pubblicare un nuovo disco.

Ad oggi i Maneskin hanno pubblicato due progetti discografici, l’EP post X Factor, Chosen, certificato con il disco di platino, e l’album Il ballo della vita del 2018 che, grazie anche al successo della storia di Marlena (Torna a casa), ha conquistato ben tre dischi di platino.

A questi traguardi si aggiungono altri 12 dischi di platino e un disco d’oro per i singoli lanciati compreso l’ultimo, Vent’anni.

Ora i Maneskin sono pronti ad un nuovo debutto, quello sul palco dell’Ariston, con il brano Zitti e buoni (qui trovate le nostre pagelle sui brani di Sanremo 2021).

Dopo la partecipazione, come annunciato sui profili social dei ragazzi, arriverà per Sony Music il 19 marzo il terzo progetto discografico intitolato Teatro d’ira Vol.1. Al momento non si conoscono altri dettagli anche se, visto il titolo, il disco dovrebbe prevedere una seconda parte.