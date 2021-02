Syria continua a cantare grandi successi in giro per l’Italia, soprattutto a Milano, a cappella, senza base musicale e a sorpresa e anche il Sindaco di Milano, Beppe Sala ha dato la sua approvazione all’idea della cantante (nata con Valentina Nervi) elogiandola pubblicamente nel programma Ogni mattina con Adriana Volpe.

Dopo la prima esibizione al Parco Sempione di Milano con Città vuota di Mina Syria si è esibita in galleria Vittorio Emanuele con Maledetta primavera, allo stadio Olimpico con I Giardini di marzo di Lucio Battisti e infine, ieri, ancora a Milano ai bagni misteriosi con Il mondo.

Al riguardo, ad Ogni mattina, Syria ha raccontato:

“È il senso di libertà, tutto nato in punta di piedi con un’amica che mi ha detto – esci da questa oppressione, vai canta perché ti meriti di star bene. Ho passato, come tutti di noi, un brutto momento. Ho avuto il panico… uscire di casa, andare a cantare liberamente scegliendo all’ultimo dove in base al posto in cui mi trovo mi fa stare bene nell’attesa di poter tornare a lavorare a teatro mi sento libera e mi auguro che anche tanti altri colleghi lo facciano perché il messaggio è #iocanto“

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, con un video messaggio ha dimostrato di apprezzare l’idea di Syria:

E sul futuro discografico? Performer camaleontica, attrice teatrale, cantante e Dj così è stata definita nel programma, partendo da un’importante dichiarazione di Syria di qualche mese fa: “Ho capito una cosa importante: non ho più voglia di fare dischi“, si è parlato di discografia e progetti futuri..

Tutto questo mi fa venire voglia semplicemente di mettermi al servizio della musica e di concentrarmi sul piacere di raccontare le storie di chi ha fatto la differenza nella storia della musica e non penso che in questo momento storico sia necessario fare dischi perché credo di aver dato tutto quello che ho potuto e in questo momento non me la sento. Poi mai dire mai…“

Nel corso dell’intervista Syria ha anche ribadito la stima per l’amica e collega Laura Pausini…

“Io per Laura farei anche la corista, glielo dico sempre e lo ribadisco… che magari si dimentica. Io la amo, siamo molto amiche e a me l’idea di poterla seguire, stare sul palco con lei come corista… tra l’altro con la scusa di fare la corista, noi amiamo l’arte, ci piace andare in giro per musei, almeno andremmo in giro per musei per il mondo…canto, mi godo le canzoni di Laura pazzesche e in giro per musei…“