E’ uscito Insieme a te sto bene (Bianca Dischi / Artist First), il singolo della band I Boschi Bruciano, che altro non è che la rivisitazione in chiave rock dello storico brano di Lucio Battisti.

Il brano in origine uscì il 4 maggio 1971 come lato B di Pensieri e Parole e si caratterizza per una scelta produttiva decisamente avanti per il periodo in cui fu prodotto e pubblicato.

La versione de I Boschi Bruciano stravolge completamente l’origine dando vita a un brano rock in cui è massiccio l’utilizzo dalle chitarre e dal basso. Una scelta che assimila la band cuneese a formazioni iconiche come Biffy Clyro e Royal Blood. La voce del vocalist Pietro Brero irrompe nel ritornello con potenza e decisione.

“Abbiamo scoperto la musica di Lucio Battisti quando eravamo già grandicelli. Ai tempi suonavamo in un gruppo punk, eravamo in tour in Francia e faceva un caldo pazzesco. Prendiamo un disco a caso dalla portiera della macchina, lo mettiamo nello stereo e restiamo in silenzio dalla prima all’ultima nota. Il pezzo che apriva quella raccolta casalinga, opera dei genitori di Pietro e Vitto, era “Insieme A Te Sto Bene”. A inizio 2020, dopo qualche mese dall’uscita di “Ci Pesava”, tutti noi Boschi abbiamo sentito la necessità di metterci nuovamente alla prova e quindi perché non omaggiare un brano spiccatamente rock in un’Italia che tanto rock non è mai stata in quegli anni e né tantomeno oggi? Questa è la nostra versione di uno dei tanti capolavori di Lucio Battisti, speriamo che vi possa regalare le stesse emozioni che ci regalò in quel lontano pomeriggio d’agosto.”

Così I Boschi Bruciano spiegano la scelta di lavorare su un brano storico.

I BOSCHI BRUCIANO

I Boschi Bruciano nascono grazie all’idea dei fratelli Pietro e Vittorio Brero e Giulio Morra, tutti poco più che ventenni.

Dalla serata di debutto live del settembre 2016, hanno accumulato esperienza sui palchi di tutto il Nord Italia, superando i 70 concerti all’attivo.

Nel gennaio 2017 è stato pubblicato l’EP Qwercia, contenente 5 brani registrati in presa diretta nella loro sala prove con lo scopo di iniziare a far conoscere la propria musica.

Nel settembre dello stesso anno vincono il contest Aritmia MusicFest. Ciò gli permette di aprire il concerto dei Perturbazione.

Nella primavera del 2018 esce Australia, il primo singolo ufficiale del gruppo, seguito dal videoclip. Segue, poi, Odio, preludio dell’ingresso di Maurizio Audisio nel ruolo di bassista / tastierista.

A gennaio 2019 entrano in studio di registrazione a Cagliari e con il produttore Paolo Mulas registrano le 11 tracce dell’album Ci Pesava, pubblicato per Bianca Dischi con distribuzione Artist First.