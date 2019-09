Holden Na Na Na conquista la Top Viral di Spotify. Grazie ad un passaparola diventato virale su Tik Tok il brano del giovane astro nascente del rap è riuscito a conquistare questa settimana la numero #1 della Top Viral della nota piattaforma streaming.

Qui su All Music Italia ci siamo subito messi in moto, come già fatto belle scorse settimane per NDG (qui) e Random (qui), per scoprire chi si “nasconde” dietro questo nuovo talento. E la prima notizia è che Holden è in realtà figlio d’arte.

Il suo vero nome infatti è Joseph Carta ed è il figlio del musicista, autore e produttore, Paolo Carta che, tra le altre cose, è anche il compagno di vita di Laura Pausini con cui, nel 2013, ha dato alla luce la figlia Paola.

Nato nel 2000 dall’unione di Paolo Carta con Roberta Galli, il 19enne Joseph, ha anche collaborato dietro le quinte con la Pausini. Nell’ultimo album della cantante, Fatti sentire, Joseph ha composto infatti la musica del brano Zona d’ombra il cui testo è stato scritto dalla Pausini stessa insieme a Niccolò Agliardi.

Joseph Carta ama la musica a 360° spaziando tra i generi anche se predilige la musica elettronica (si cimenta spesso anche come Dj) e il rap. È anche poli strumentista, suona infatti chitarra, pianoforte e la batteria.

DA JOSEPH CARTA a HOLDEN

A marzo del 2019 Joseph pubblica il suo primo EP con lo pseudonimo di Holden.

Il nome lo prende in prestito da uno dei più importanti romanzi della letteratura mondiale, Il Giovane Holden.

Holden Caulfield è il 16enne protagonista del libro scritto da J.D. Salinger rappresenta infatti un simbolo di ribellione, la lotta continua con l’angoscia adolescenziale e quel sentimento di oppressione e disillusione nei confronti della società.

Una società in cui non sempre si riesce a trovare il proprio posto, in bilico tra il desiderio di crescere e l’aspirazione di riuscire a difendere l’innocenza dell’infanzia.

La passione per questo libro è così grande che il ragazzo decide di intitolare Il Giovane Holden il suo EP di debutto composto da tre canzoni: Il giovane Holden, Se stavo bene con te e Io Rimango qua.

Nei mesi successivi Holden pubblica negli store digitali e sulle piattaforme streaming altri due singoli, Come le altre e Non fa per me.

Il punto di svolta arriva però ad agosto grazie a Na Na Na.

Holden Na Na Na

Na Na Na arriva negli store l’8 agosto 2019 e, settimana dopo settimana, prende piede su Tik Tok, il social network più usato dai giovanissimi.

La canzone diventa virale contagiando anche la Top Viral della classifica di Spotify dove inizia a prendere piede fino ad arrivare a occupare questa settimana la posizione più alta, la numero #1 (qui la classifica).

Ad oggi la canzone ha raggiunto quasi quota 2.000.000 di stream. Questo il messaggio postato da Holden sulla sua pagina Instagram (la trovate qui) nel momento in cui il brano ha superato il milione di stream…

“Grazie a tutti voi per aver reso questo possibile, grazie per i complimenti e per le critiche, per avermi supportato e aiutato a raggiungere un traguardo così importante, che segna il vero inizio del mio percorso. Un milione, cazzo.. non posso che dirvi grazie, ancora e ancora, per aver reso il sogno di una vita più vicino, giuro che vado a prendermelo.“

Holden Na Na Na Testo e audio

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Lei è bella, è stro**a e non perde mai

è la ragazza perfetta, ascolta Gemitaiz

la presento a mia madre, lei dice che è bella

educata e gentile, poi a letto è una bestia

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Lei è bella, è stro**a, lei veste Chanel

Io mi fumo altri grammi e la presento ai miei

ne giro un’altra e la guardo ballare

le tipe, le amiche, la guardano male

vuole stare in giro fino alle tre

mi chiede due botti, poi andiamo al Mac

lei è bella, è stro**a, lei veste Chanel

Io non vorrei nessun’altra accanto a me

Nessun’altra accanto a me

stiamo insieme oggi, domani, everyday

fumo tre grammi e la presento ai miei

hai lasciato il perizoma sopra la play

e bevo Malibu, sì senza pensieri

lei dice: “i love you”, poi brindiamo due bicchieri

qui va tutto ok, fumiamo tutti i problemi

rompiamo le regole, restiamo fuori dagli schemi

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Lei è bella, è stron**a, lei veste Chanel

Io mi fumo altri grammi e la presento ai miei

Io ne giro un’altra e la guardo ballare

le tipe, le amiche, la guardano male

vuole stare in giro fino alle tre

mi chiede due botti, poi andiamo al Mac

lei è bella, è stro**a, lei veste Chanel

Io non vorrei nessun’altra accanto a me

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na

Na-na-na na-na-na na-na-na-na