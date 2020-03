Venerdì 6 marzo è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Holden Fratè, che arriva dopo l’ottimo riscontro di Na Na Na, già certificato disco d’oro con oltre 22 milioni di stream (Ne abbiamo parlato Qui).

Holden lo scorso mese di ottobre ha firmato un contratto con Sony Music e ha pubblicato il singolo Cadiamo Insieme, che accentua un legame tra le sue peculiarità produttive e interpretative e sonorità urban.

Fratè farà parte del nuovo album che uscirà nel 2020 e parla di amicizia e coraggio e di come questi siano intesi come l’antidopo per superare ostacoli e difficoltà. Un brano motivante in cui ansia e paura vengono sconfitte da valori reali di cui l’essere umano non può fare a meno.

Un brano dal testo intenso e diretto in cui si alternano parti più melodiche a strofe rap serrate, ben incastrate su un beat nostalgico che si avvicina alle melodie trap.

HOLDEN FRATÈ

Il nuovo singolo mostra un’evoluzione dell’artista e in un certo senso riprende un discorso iniziato con Cadiamo Insieme.

“È facile avere coraggio quando le cose vanno bene e far entrare una persona nel nostro piccolo strano mondo ci sembra l’unica cosa giusta da fare, ma quando questo mondo cade a pezzi bisogna avere la forza di rimetterlo in piedi, di credere che qualcuno prima o poi se ne prenderà cura anche quando ci sembra impossibile.”

Queste le parole di Holden postate su Instagram.

“Mi arrivano un sacco di DM da chi si è ritrovato nei miei testi e questa è la più grande soddisfazione della mia vita, perché so che forse anche io senza saperlo sto aiutando qualcuno a ricostruire il proprio piccolo mondo.”