Heroes: ecco come assistere al concerto e acquistare il biglietto

Ci siamo, questa sera andrà in onda in diretta dall’Arena di Verona Heroes, il primo grande concerto in streaming mai realizzato nel nostro paese.

Saranno 42 gli artisti in scaletta… Michele Bravi, Achille Lauro, Coez, Ghali, Diodato, Fedez, Elodie e tanti altri ancora.

Saranno cinque di ore di musica a partire dalle ore 19.

Heroes: come assistere al concerto

Heroes è il primo grande concerto italiano in streaming a pagamento.

Per assistere all’evento bisogna acquistare il biglietto su Ticketone (vedi link qui sotto) e quindi collegarsi al sito Futurissima.net.

Tutti i dettagli dell’evento e le iniziative collaterali

Heroes sarà un evento anche social. Saranno aperte infatti una serie di stanze (rooms) in cui sarà possibile interagire con la diretta e con gli altri spettatori.

Nel biglietto saranno comprese queste Rooms:

MAIN STAGE

La regia frontale permetterà di assistere al concerto con una visuale ottimale! Inoltre, sarà possibile interagire con gli artisti sul palco attraverso chat e reactions che saranno visibili a tutto il pubblico online

IMMERSIVE STAGE

Video panoramico, suono spazializzato e anche una chatbox dove poter commentare e inviare reactions

CREATORS’ ROOM

Una possibilità che, ai concerti tradizionali, è davvero per pochi. Nella Creators’ room si potrà vedere il dietro le quinte dell’evento

AREA PEOPLE

La zona social dove creare il proprio profilo e interagire con gli altri spettatori

AREA MERCH c

Come per ogni concerto che si rispetti, sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale tramite il portale della Feltrinelli.