Si avvicina il 6 settembre, giorno in cui l’Arena di Verona ospiterà Heroes, il primo grande concerto italiano che sarà trasmesso in live streaming (ne abbiamo parlato Qui). Sono ora disponibili i biglietti fisici per poter assistere dal vivo all’evento.

Heroes porterà sul palco 40 grandi artisti che dalle 19 si susseguiranno sul palco per 5 ore di musica live. Il progetto ha un fine solidale. Il ricavato, infatti, servirà per sostenere i lavoratori della musica.

Lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net, e tramite app mobile su A-LIVE (Qui il nostro articolo). Tra le attività offerte la possibilità di interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show. Sarà anche disponibile l’accesso virtuale a un’area backstage per scoprire il dietro le quinte dell’evento e conoscere più da vicino i protagonisti di Heroes.

HEROES – IL FUTURO INIZIA ADESSO

La vendita dei biglietti garantisce un posto all’Arena di Verona. L’assegnazione delle postazioni avverrà rispettando le normative vigenti anti-assembramento e in piena sicurezza.

Coloro che acquisteranno i biglietti si accomoderanno accanto agli Operatori Socio Sanitari che hanno lavorato in prima linea durante l’emergenza Covid.

I posti sono disponibili si possono acquistare a 55, 50 e 35 euro.

Per chi ha acquistato il ticket per lo streaming sarà possibile ottenere uno sconto di euro 4,50 sull’acquisto del biglietto fisico.

L’acquisto del biglietto contribuisce a sostenere l’iniziativa Sosteniamo la musica a favore dei lavoratori della musica fortemente penalizzati dalla crisi del Covid-19.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI