Gulino in pausa dai Marta Sui Tubi pubblica l’album “Urlo Gigante”

"... non servono orpelli per scrivere un testo che abbia un senso. Vince la semplicità, la verità...". L'analisi del nuovo singolo di Emma.

Il 22 febbraio 2014 appariva in rete il primo articolo di All Music Italia.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Il 28 febbraio è uscito "Nevada", il nuovo album di Ntò, il primo per Sony Music. Un contaminato progetto in 12 tracce in cui spiccano diverse collaborazioni,.

di Massimiliano Longo

Simone Tomassini: dal 5 marzo il tour sudamericano “Argentina on the road” feat. Amaro Lucano Rock

Ha preso il via il 5 marzo da Rosario, Argentina on the road, il tour sudamericano di Simone Tomassini. Per l'occasione è uscito anche un nuovo singolo in spagnolo.