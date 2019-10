Grido: “Diamanti e fango” è il nuovo disco. Ecco duetti e producer

Grido Diamanti e fango è il titolo del terzo album da solista del rapper in arrivo a novembre.

Anticipato dal singolo Qualcosa di buono dove duetta con Il Cile, il disco sarà nei negozi con etichetta Willy L’Orbo (quella del fratello J-Ax) e distribuzione Sony Music Italia, il 15 novembre.

Nei giorni scorsi Grido ha pubblicato su Instagram di tre video che documentano gli incontri con una serie di realtà che ogni giorno si dedicano a dare una nuova prospettiva a ragazzi cresciuti, come lui, in ambienti privi di agi ma che non hanno avuto l’opportunità di cambiare la propria vita.

GRIDO DIAMANTI E FANGO

Il nuovo album di Grido conterrà 12 tracce che mettono in evidenza una duplice anima del rapper, tra rime impegnate e riflessive e altre più leggere e spensierate.

Ospiti del disco artisti con background e stili differenti: Il Cile, J-Ax, Sergio Sylvestre, Nerone e Sewit.

Di seguito la tracklist di “Diamanti e fango” completa con i Featuring e i producer.