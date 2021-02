Grace Cambria racconta il rapporto con la musica in “Jukebox”

Grace Cambria torna con un nuovo singolo, Jukebox. Il brano, pubblicato il 5 febbraio 2021, è il primo estratto dal nuovo progetto musicale dell’artista, che l’ha curato personalmente insieme al suo produttore Giuseppe Scuto (aka Snepper).

Jukebox – sottolinea Grace – “non è un brano che nasce a caso durante una serata tra amici. Al contrario, è un brano per la quale io e il mio produttore abbiamo speso un bel po’ di tempo”. Infatti, la canzone nasce nel 2018 su una bozza arabeggiante, con una melodia totalmente diversa rispetto alla versione definitiva. Quella bozza è rimasta nel cassetto per lungo tempo. Solo a novembre 2020, l’artista l’ha ripresa in mano dandole nuova vita e rivisitandola in chiave pop con qualche accenno trap.

Il brano può sembrare un testo d’amore, ma in realtà non lo è. In Jukebox, Grace Cambria racconta un aspetto di sé e, precisamente, il suo rapporto con la musica. L’atmosfera è malinconica e sognante al tempo stesso. Al riguardo, l’artista confessa: “Non so cosa mi ha spinto a parlare in questo modo della musica, del mio rapporto con essa e del mondo che la circonda. La musica, la mia attuale condanna ma la mia unica salvezza”.

Grace Cambria – jukebox – video

Jukebox è accompagnata da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube.

Jukebox segna l’inizio del nuovo percorso artistico di Grace Cambria (all’anagrafe, Graziella Frances Cambria). L’artista, classe 1996, è nota per aver partecipato ad X-Factor nel 2016, arrivando fino alle Home Visit; e per essere entrata – l’anno dopo – nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante il programma ha pubblicato il suo primo singolo Portami a ballare, cui hanno fatto seguito Come nelle favole; nell’estate 2018, Magia magia; e nel 2019, La mia melodia.

Jukebox, il testo

Mi vorresti con te lì in backgroung

a letto col mio nuovo sound

Si, whisky, chocolate, I’m drunk

Notte, giorno, Yin e Yang

Sali sù

So che vuoi svegliarti con me

Resta un altro giro

Come fosse un sogno

Al polso codice rosso

Via, via, via,

O portami sull’Alkaid

Dio, spia, spia,

Questa vita è una puta

Guardami negli occhi ancora per un po’

Ho finito i sogni e lo spazio sull’Iphone

Spendo tutti i soldi e carico il jukebox

Ancora per un po’

Dovrei fare più squat

Postare su Instagram una canzone pop,

I video su tik tok, creiamo un nostro spot,

Eroi del nostro show, vinciamo alle slot

Dolla’ nei jeans, fianchi larghi

Corri beep beep, sulla mia Harley

Colpevole dei miei stessi drammi

God, giochi coi dadi miei

Siamo in un film, karatè kid

Quando hai paura sai che sono qui

Guardami negli occhi ancora per un po’

Ho finito i sogni e lo spazio sull’Iphone

Spendo tutti i soldi e carico il jukebox

Ancora per un po’

Guardami negli occhi ancora per un po’

Ho finito i sogni e lo spazio sull’Iphone

Spendo tutti i soldi e carico il jukebox

Ancora per un po’