Golden Globes: i ringraziamenti (video) di Laura Pausini e Niccolò Agliardi

Smaltita, almeno in parte, l’euforia per la vittoria ai Golden Globes di Io si / Seen, gli autori (insieme a Diane Warren, compositrice del brano) Laura Pausini e Niccolò Agliardi, commentano la vittoria nella categoria Miglior canzone originale, la prima conquistata da un brano italiano.

Qui a seguire il video di ringraziamento di Laura Pausini dedicato, principalmente, al nostro paese, quell’Italia di cui è ambasciatrice musicale nel mondo.

GOLDEN GLOBES: Le parole di Niccolò Agliardi

Niccolò Agliardi ed Edizioni Curci sono orgogliosi di poter festeggiare insieme a Laura Pausini e Diane Warren la vittoria ottenuta questa notte durante la cerimonia di consegna dei Golden Globe Award 2021.

La canzone, scritta appositamente per la colonna sonora del film The life ahead per la regia di Edoardo Ponti con Sofia Loren (Palomar Production/Netflix), ha ricevuto anche l’Hollywood Music and Media Awards e il Satellite Awards dell’International Press Academy ed è nella short list degli Oscar nella categoria “Original Song”.

Niccolò Agliardi commenta così questo importante riconoscimento:

“Ci sono fortune che ti osservano per anni, ti spiano da lontano e ti collaudano lentamente. Quando questa notte, alle quattro Laura mi ha scritto: ‘Abbiamo vinto’ ho avuto l’impressione che una di quelle fortune avesse scelto noi. Poi ho pensato all’impegno, alla costanza, alla disciplina, alla fiducia, all’alleanza e a tutto l’amore che in questi anni abbiamo messo nel nostro lavoro e mi sono sentito orgoglioso per aver dimostrato alla fortuna che valeva la pena fidarsi di noi. Il mio ringraziamento va prima di tutto a Laura e a tutto il suo team, a Diane Warren, a Edoardo Ponti, ai produttori di Palomar, e alla squadra di Curci Edizioni. Dietro questo premio ci sono tanti anni e molti significati. Sono grato per tutto quello che è successo”.

Gli fa eco Alfredo Gramitto Ricci, alla guida delle Edizioni Curci:

“Le caratteristiche professionali ed umane di Niccolò sono gli elementi che hanno fatto nascere, sviluppare ed estendere la proficua collaborazione ed amicizia che ci lega da così tanto tempo. Questo straordinario risultato ci rende estremamente orgogliosi”.