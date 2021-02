Sono passati 15 anni dall’esordio degli GnuQuartet. Il quartetto genovese, composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto traverso, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello, ha dimostrato nel tempo notevoli peculiarità non solo in campo prettamente artistico.

Gli GnuQuartet, come lo Gnu, animale incrocio tra specie, ha come caratteristica principale il trasformismo dei quattro, frutto di un incontro tra sonorità e culture musicali diverse. Un percorso che li porta a divertirsi e divertire, trascinare il pubblico e sconvolgere gli schemi.

Il prossimo 21 febbraio il gruppo si esibirà in streaming dal Teatro La Claque di Genova alle ore 21. Un modo per celebrano 15 anni di attività. Live, video-racconti, aneddoti e tanta musica. Un progetto per il quale è richiesto un contributo per la partecipazione.

GNUQUARTET IN LIVE STREAMING

“Dopo un anno forzati nella stalla, salvo pochissime meravigliose galoppate nelle nostre savane musicali, abbiamo deciso di festeggiare il 15° compleanno nell’unico modo possibile, in cattività. Saremo con voi la sera del 21/02 con musica, racconti, vecchi filmati, foto, aneddoti; faremo insieme anche quattro chiacchiere. Per accedere allo streaming vi chiediamo un contributo alle spese di realizzazione e per sostenere il nostro lavoro. Quest’anno la crisi economica ha colpito in modo diverso ogni realtà lavorativa, perciò l’offerta è libera. Make your price and take tour ticket!”

Queste le parole degli GnuQuartet che nel 2019 hanno accompagnato Ermal Meta in tour.