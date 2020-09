L’Italia intera, a parte qualche razzista leone da tastiera sui social, piange la morte del giovane Willy. Ermal Meta, Emma Marrone, Chiara Galiazzo sono solo alcuni degli artisti che hanno voluto dedicare delle parole al ragazzo.

Willy, 21 anni, ha provato a difendere un amico e per questo è stato massacrato di botte, pugni e calci, da quattro giovani assassini nel pieno centro di Colleferro, nella zona sud di Roma.

Quattro ragazzi dai 22 ai 26 anni che lo hanno lasciato a terra esamine con una frattura alla testa e un’emorragia all’addome che ne hanno causato la morte.

Le indagini delle forze dell’ordine continuano. Si dice che l’amico di Willy possa aver messo un like di troppo a una ragazza e questo ha scatenato la rissa, rissa in cui il ragazzo ha scelto di intervenire per aiutare l’amico. Un gesto generoso che gli è costato la vita nell’indifferenza generale.

Ora l’Italia intera chiede giustizia per questa giovane vita strappata troppo presto.

Clicca su continua per leggere i post lasciati dagli artisti sulle proprie pagine social.