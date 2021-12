Giusy Ferreri in attesa di Sanremo 2022 pubblica il nuovo singolo, “Siamo come gli Oasis”

Giusy Ferreri Siamo come gli Oasis testo e musica a cura di autori noti, tra cui la stessa Giusy, per il nuovo singolo in uscita venerdì 17 dicembre.

L’artista multiplatino, terza tra quelli lanciati da un Talent show in fatto di copie certificate (davanti a lei solo Marco Mengoni e Alessandra Amoroso), anticipa il ritorno al Festival di Sanremo con un singolo già disponibile in pre-save e pre-add qui.

Gli Oasis di una volta, in uscita per Columbia/Sony Music, è il primo assaggio del nuovo percorso artistico dell’artista in attesa del Festival.

Il nuovo singolo è stato scritto da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri, ed è una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della voce dell’artista, con un testo malinconico e introspettivo che avvicina il brano alle origini della sua produzione.

Dal suo clamoroso esordio del 2008 ad oggi, Giusy Ferreri ha collezionato 1 disco di diamante, 18 dischi di platino e 4 dischi d’oro, pubblicato cinque album in studio spaziando dal rock al pop, dal blues alla world music per poi diventare la regina dei tormentoni estivi.

Giusy Ferreri Gli Oasis di una volta testo e audio

«E scusa se mi perdi un’altra volta

siamo come gli Oasis di una volta»

In arrivo venerdì 17 dicembre 2021.

Foto di Cosimo Buccolieri