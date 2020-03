E’ uscito Per non perderti ancora, il nuovo singolo del giovane Giuseppe Salsetta, che il grande pubblico ha conosciuto nel 2007 quando partecipò ad Amici.

Per non perderti ancora (etichetta Musicae) è un pezzo toccante scritto da Tiziano Orecchio e prodotto da Mimmo Mignogna.

Queste le parole di Giuseppe Salsetta, alle quali si aggiungono quelle dell’autore Tiziano Orecchio:

“Le rughe nelle mani per sempre parlano di te… per non perderti ancora vive la trasposizione dell’amore, i riflessi di una storia mai veramente finita che vive di ricordi intensi legati su un doppio filo incollato all’anima.”