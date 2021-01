E’ uscito il 15 gennaio il nuovo singolo di Giuseppe Salsetta Il Dono dell’Ubiquità (Musica è / Believe). Il brano è estratto dall’album Il Meglio di Me che segna il ritorno dell’artista che ormai 14 anni fa partecipò ad Amici.

“Ho scelto di cantare questo brano, scritto da Davide Di Maggio, perché l’ho trovato davvero molto intenso. Il testo ha subito catturato la mia attenzione, l’ho trovato originale e ricercato. Mi ha sempre affascinato l’idea di essere in due posti contemporaneamente, non avevo mai considerato che l’amore potesse darti il dono dell’ubiquità. Anche la melodia mi è subito entrata in testa senza abbandonarmi per un po’. Tutto questo mi ha fatto innamorare di questa canzone.”

Così Giuseppe Salsetta descrive il nuovo singolo Il Dono dell’Ubiquità.

GIUSEPPE SALSETTA IL DONO DELL’UBIQUITÀ

Il brano è accompagnato da un videoclip girato dal regista Piero Cinieri. Queste le sue parole.

“Il videoclip, girato a Taranto, racconta di una storia d’amore finita ma che continua a vivere grazie a questo ‘dono dell’ubiquità’ che lei (Maria Arismendi) ha lasciato in lui (Giuseppe Salsetta). Nella post-produzione ho giocato con la tecnica dello split screen per creare questo parallelismo tra la nuova storia d’amore con il nuovo lui (Angelo Carone) e l’ex, ormai rimasto solo ma che continua a essere presente in tutti i momenti della coppia quasi fosse un angelo che veglia su di lei. Il video chiude con un messaggio ben chiaro: un amore dotato di un sentimento forte, non muore mai.”

IL MEGLIO DI ME – LA TRACKLIST

Il meglio di Me è il nuovo album di Giuseppe Salsetta, uscito il 12 gennaio. Il disco arriva a 11 anni dal primo intitolato Quello Che Vorrei, prodotto da Francesco Musacco e con brani scritti da grandi autori tra i quali Nicco Verrienti.

Ecco la tracklist.

1. Per non perderti

2. Il dono dell’ubiquità

3. Il meglio di me

4. In ogni mia scelta

5. Esco di casa

6. Ti tocco nelle immagini

7. Per me stesso

8. Non voglio ciò

9. Già da un po’

Foto di Sara Galimberti