E’ uscito il nuovo singolo del cantautore toscano Giulio Wilson L’amore dei nostri difetti (etichetta Maninalto!, distribuzione Believe), brano che anticipa l’album Storie vere tra alberi e gatti.

Pianoforte e violoncello accompagnano la voce di Giulio Wilson, che canta accarezzando i ricordi, tra accordi di un arrangiamento armonioso.

Le parole del brano costruiscono una dedica verso la grande forza che scioglie la malinconia e unisce due punti distanti: l’amore dei nostri difetti.

Una dichiarazione verso quelle imperfezioni che hanno una bellezza unica: il singolo affronta la nostalgia, con tenerezza, semplicità, riflettendo sulle emozioni e sulla consapevolezza che anche i difetti dell’uomo possono essere rielaborati e percepiti in un nuovo sentimento.

“È un nuovo brano… CORPOSO come un vino da invecchiamento e INTENSO come l’amore dei bambini. Vi piacerà.”

Così Giulio Wilson sui social.

GIULIO WILSON L’AMORE DEI NOSTRI DIFETTI

Il cantautore toscano torna negli store digitali e in radio con un brano diverso nelle sonorità e nella tematica rispetto al singolo precedente, Vale La Pena, in cui Giulio Wilson collabora con gli Inti Illimani.

Un percorso di ricerca della bellezza, che sia essa in uno sguardo, in una speranza o, come in quest’ultimo singolo, persino nelle imperfezioni.

Giulio Wilson lo scorso anno ha vinto il Premio della Critica nel Festival Voci Per La Libertà – Una Canzone Per Amnesty con l’intenso brano Budapest.