giuliettacome: fuori “Vero”, una romantica dichiarazione di intenti senza filtri

E’ uscito per Visory Records Vero, il nuovo singolo di giuliettacome. Si tratta di una romantica ballad che nel testo offre una dichiarazione di intenti senza filtri.

Il brano parla della fine di un amore che trascina con sé rimpianti e sofferenza. Nel testo si esprime la volontà di trovare l’autenticità e soprattutto la verità all’interno di una relazione, allontanandosi dalle convenzioni sociali e dalle scelte dettate da interessi materiali.

“Ho provato un sentimento forte e chiaro per una persona tempo fa. Parlavamo di sguardi. Era in una relazione e nonostante le cose non andassero, andava bene così. Ho pensato alle relazioni. Ho pensato a quello che ho sempre creduto sull’amore. E ho capito che spesso l’amore non è il motore di una relazione.

Con totale serenità ho abbracciato l’idea che la maggior parte delle persone non vogliono quello che vorrei io. Ma stabilità e sicurezza. L’ebbrezza dell’essere conformi allo standard e l’ineluttabile bisogno di evadere dalla solitudine.

E per quanto io sia cinica riguardo alle relazioni da un pó, l’idea di un incastro vero è un tarlo che non riesco ad estirpare.

L’amore non sarà mai marginale in una relazione per me o io preferisco non averla. Preferisco me e basta.

Vero parla di due che si volevano ma che non volevano uscire dalle rispettive zone di comfort. Tutto è rimasto nelle parole non dette.

Ma tu diglielo anche se la situazione fa schifo e non potrai rivederlx, anche se siete amici e hai paura di rovinare tutto, anche se è caduto il governo o hai paura di esserti fattx un film assurdo. Oppure inviagli questa canzone.”