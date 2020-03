Giulia Molino grazie ad “A mano a mano” conquista la quarta puntata

Giulia Molino Amici 19 terza puntata.

La terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi per Giulia inizia con un filmato che mostra una crisi di pianto della ragazza che si sente vuota dentro e pensa di non riuscire più a trasmettere nel canto.

Giulia Molino confessa di sentirsi sola nella scuola.

Il primo brano con cui si cimenta è Salvami di Gianna Nannini.

Per Gabry Ponte ci sono stati dei problemi di intonazione anche se ha trovato all’altezza la ragazza. De Sica le consiglia di avere il giusto distacco per non far sentire i tremori interiori a chi ascolta.

Giulia nel secondo girone si esibisce su un inedito che verrà lanciato sugli store probabillmente la prossima settimana, Domeniche di maggio.

Giulia non risulta prima alla fine del secondo girone e quindi è a rischio eliminazione.

La fase finale

Giulia canta Io che non vivo confrontandosi con Nyv dopo che questa ha perso il primo confronto con Javier. Vince Nyv e Giulia deve sfidare in una comparata sulle note di A mano a mano Gaia.

Giulia vince e arriva direttamente alla quarta puntata di Amici 19.