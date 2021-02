Giorgio Panariello, ospite di Tv Talk, ha parlato della sua brutta esperienza alla guida del Festival di Sanremo 2006. Un’edizione poco fortunata nonostante le premesse non fossero così catastrofiche.

Panariello fu nominato presentatore e direttore Artistico con a fianco Gianmarco Mazzi, ma la sua fu una sorta di scelta obbligata.

Paolo Bonolis, mattatore di Sanremo 2005, passò a Canale 5 e il tanto auspicato bis non si realizzò e il presentatore in pectore, ovvero Claudio Bisio, non fu convinto dalla proposta della rete ammiraglia Rai che prevedeva il Festival, ma anche altri programmi, per esempio Affari Tuoi.

Il Festival di Giorgio Panariello verrà ricordato per una scenografia liberty che vestì anche l’esterno del Teatro Ariston, suscitando la protesta feroce dei commercianti che si videro oscurare le vetrine.

Un esperimento mai più ripetuto, ma che ogni tanto viene riproposto nelle fotografie d’archivio.

Il palco, invece, fu di una bruttezza imbarazzante. Frutto del lavoro del Premio Oscar Dante Ferretti, molto più abituato al cinema che alla televisione. Memorabile fu la battuta di Leonardo Pieraccioni che disse.

“Dante Ferretti, ma che ti sei fumato in America? Questa non è una scenografia è uno zampirone!”

GIORGIO PANARIELLO – FESTIVAL DI SANREMO

Giorgio Panariello a Tv Talk ha parlato dell’assenza del pubblico al Festival 2021, ricordando la sua esperienza.

“Il mio Sanremo fu molto più complicato di quello di Amadeus e Fiorello. A loro mancherà il pubblico e questa è una cosa spiacevole. Fiorello senza pubblico dovrà cercare di tirare fuori tutta l’esperienza dei villaggi turistici. Ma io non avevo i cantanti, è un po’ differente.”

Quel Festival, che per la seconda e ultima volta propose la divisione in categorie, fu vinto da Povia con Vorrei Avere il Becco.

A onor del vero i cantanti c’erano eccome! Parteciparono, infatti, tra gli altri Gianluca Grignani, Michele Zarrillo (che al venerdì portò come ospite Tiziano Ferro), Anna Tatangelo, Dolcenera, Zero Assoluto, Mario Venuti, Ron, Alex Britti, i Nomadi, Luca Dirisio, Ivana Spagna e addirittura la star internazionale Noa.

Tra i giovani, invece, vinse Riccardo Maffoni davanti a Simone Cristicchi. In gara anche L’Aura, Virginio e gli Ameba 4 con alla chitarra un giovanissimo Ermal Meta.

Tra gli ospiti di quell’edizione ci furono anche Eros Ramazzotti e Laura Pausini che si esibirono anche in un memorabile duetto.

Un’edizione di sicuro non eccellente, ma la colpa, caro Giorgio Panariello, non è certo da imputare alla mancanza di cantanti.

Foto di Luca Pozzaglio