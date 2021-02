Giorgieness: il singolo “Tempesta” rende l’idea di quello che sono

La cantautrice Giorgieness torna sulla scena musicale con un nuovo brano, dopo la pubblicazione di Maledetta, Hollywoo e Successo nel 2020. Il singolo, dal titolo Tempesta, è in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal 3 febbraio 2021.

A proposito della canzone, Giorgieness dice: “Chiamami Tempesta. Tempesta rende l’idea di quello che sono. Scritta quattro anni fa, una notte in cui mi sono svegliata di colpo e ho capito che mi ero chiusa in una gabbia dorata, fatta di bugie che raccontavo a me stessa. Al mio fianco la persona con cui condividevo un pezzo di strada che inevitabilmente doveva dividersi. Non c’era più niente da darsi”. La cantautrice prosegue: “Tempesta non parla di lui, parla di me e di tutte le mie componenti, dei momenti di immobilità e di quelli di piena, di questo mare in tempesta che travolge tutto e tutti. Questa è la mia libertà”.

Giorgieness usa una scrittura di sentimento che si fa portavoce di un bisogno di cambiamento. “Io non sono l’eroina che stavate cercando, io ho paura e ho scoperto che essere libera è più importante che essere compresa”. Nelle sue canzoni esprime e mostra le proprie contraddizioni e debolezze, i suoi lati più fragili e anche quelli più “malvagi” per affermare la vera se stessa. Così succede anche in Tempesta.

La canzone (label: Sound To Be) trova il suo equilibrio e una forte intensità nella melodia del ritornello. Le sonorità acustiche ed elettriche trasportano l’ascoltatore in un volo immaginario mentre Giorgieness, con la sua voce, racconta di sé. Qui di seguito potete leggere il testo del brano.

Giorgieness: Tempesta, il testo

Ho sognato di avere la febbre

Gli occhi aperti e comunque non vedete niente

Tu che provi a spiegarmi la calma

Ma che sia d’oro o d’argento rimane una gabbia

Siamo nati abbracciati a noi stessi

Mettiamo in ordine l’anima dentro i cassetti

Siamo come quel mare davanti

Bravi a perdere acqua da tutte le parti

Ma non ho più fretta

Con tutti i bisogni che ho

Mi sento persa

Ma forse è questo la mia libertà

Chiamami tempesta

Come il vento che distruggerà

Non ricordarmi diversa

Non sono quello di cui avevi voglia

Sono quello che mi va

Chiamami tempesta

Chiamami tempesta

Riconosco soltanto la rabbia

E’ più facile amarsi per chi si accontenta

Il tuo punto di vista non cambia

Mi confonde e di nuovo ritorna la nebbia

Ma sono contenta

Con tutti i bisogni che ho

Mi sento persa

E’ proprio questa la mia liberta

Chiamami tempesta

Come il vento che distruggerà

Ogni tua certezza

Non ricordarmi diversa

Non sono quello di cui avevi voglia

Sono quello che mi va

Chiamami tempesta

Chiamami tempesta

I più belli del bar

I più cool della scuola

C’è una giostra che va

Nelle nostre lenzuola

Mi volevi vicino ma non sai come si fa

Tu che sogni la gloria, io sorrido a metà

Tue mani, mia gola

Tu in silenzio, io nuova

Ti strappo dalla memoria

E poi mi tingo di viola

Voglio essere buona Voglio stare da sola

Voglio piovere ancora

E tu ti aspetti che spiova

Chiamami tempesta

Come il vento che distruggerà

Ogni tua certezza

Non ricordarmi diversa

Sono quelli di cui avevi voglia

E che adesso non ti va

Chiamami tempesta

Chiamami tempesta